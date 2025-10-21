Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Лавров: махсус ҳарбий операция ўз мақсадларига эришади
Лавров: махсус ҳарбий операция ўз мақсадларига эришади
Москва Украинадаги махсус ҳарбий операция барча мақсадларга эришилганда якунланишини бир неча бор таъкидлаган. Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков қайд этганидек, бу мақсадларга махсус ҳарбий операция якуни сифатида эришиш ёки тегишли музокаралар якуни сифатида эришиш мумкин. Россия президенти махсус операция мақсадлари сифатида, жумладан, қуйидагиларни санаб ўтган: Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш, унинг бетараф мақоми ҳамда ерда юзага келган воқеликни тан олиш.
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Украинадаги махсус ҳарбий операциянинг олдинга қўйилган мақсадларга эришиш йўли билан муваффақиятли якунланиши ҳеч қандай шубҳа туғдирмайди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.Москва Украинадаги махсус ҳарбий операция барча мақсадларга эришилганда якунланишини бир неча бор таъкидлаган. Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков қайд этганидек, бу мақсадларга махсус ҳарбий операция якуни сифатида эришиш ёки тегишли музокаралар якуни сифатида эришиш мумкин.Россия президенти махсус операция мақсадлари сифатида, жумладан, қуйидагиларни санаб ўтган: Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш, унинг бетараф мақоми ҳамда ерда юзага келган воқеликни тан олиш.
16:07 21.10.2025
Сергей Лавров
Россия ташқи ишлар вазири ҳарбий операция муваффақиятли якунланишини билдирди.
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Украинадаги махсус ҳарбий операциянинг олдинга қўйилган мақсадларга эришиш йўли билан муваффақиятли якунланиши ҳеч қандай шубҳа туғдирмайди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
“Махсус ҳарбий операция ўз мақсадларига эришади. Шубҳасиз, бу жараёни муваффақиятли якунланади”, - деди Россия ТИВ раҳбари эфиопиялик ҳамкасби билан музокаралар бўйича матбуот анжуманида.
Москва Украинадаги махсус ҳарбий операция барча мақсадларга эришилганда якунланишини бир неча бор таъкидлаган. Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков қайд этганидек, бу мақсадларга махсус ҳарбий операция якуни сифатида эришиш ёки тегишли музокаралар якуни сифатида эришиш мумкин.
Россия президенти махсус операция мақсадлари сифатида, жумладан, қуйидагиларни санаб ўтган: Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш, унинг бетараф мақоми ҳамда ерда юзага келган воқеликни тан олиш.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Трамп Украина ғалабасига ишонмаслигини маълум қилди
12:41
