https://sputniknews.uz/20251021/lavrov-maxsus-harbiy-operatsiya-52804345.html
Лавров: махсус ҳарбий операция ўз мақсадларига эришади
Лавров: махсус ҳарбий операция ўз мақсадларига эришади
Sputnik Ўзбекистон
Москва Украинадаги махсус ҳарбий операция барча мақсадларга эришилганда якунланишини бир неча бор таъкидлаган. Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков қайд этганидек, бу мақсадларга махсус ҳарбий операция якуни сифатида эришиш ёки тегишли музокаралар якуни сифатида эришиш мумкин. Россия президенти махсус операция мақсадлари сифатида, жумладан, қуйидагиларни санаб ўтган: Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш, унинг бетараф мақоми ҳамда ерда юзага келган воқеликни тан олиш.
2025-10-21T16:07+0500
2025-10-21T16:07+0500
2025-10-21T16:08+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
сергей лавров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51403564_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_68ae8defd7fd07f5ac0f21e42995f99b.jpg
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Украинадаги махсус ҳарбий операциянинг олдинга қўйилган мақсадларга эришиш йўли билан муваффақиятли якунланиши ҳеч қандай шубҳа туғдирмайди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.Москва Украинадаги махсус ҳарбий операция барча мақсадларга эришилганда якунланишини бир неча бор таъкидлаган. Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков қайд этганидек, бу мақсадларга махсус ҳарбий операция якуни сифатида эришиш ёки тегишли музокаралар якуни сифатида эришиш мумкин.Россия президенти махсус операция мақсадлари сифатида, жумладан, қуйидагиларни санаб ўтган: Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш, унинг бетараф мақоми ҳамда ерда юзага келган воқеликни тан олиш.
https://sputniknews.uz/20251021/tramp-ukraina-52860161.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51403564_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_34f53210ebb97ddcb941990428b85cdb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
махсус ҳарбий операция лавров россия украина
махсус ҳарбий операция лавров россия украина
Лавров: махсус ҳарбий операция ўз мақсадларига эришади
16:07 21.10.2025 (янгиланди: 16:08 21.10.2025)
Россия ташқи ишлар вазири ҳарбий операция муваффақиятли якунланишини билдирди.
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Украинадаги махсус ҳарбий операциянинг олдинга қўйилган мақсадларга эришиш йўли билан муваффақиятли якунланиши ҳеч қандай шубҳа туғдирмайди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
“Махсус ҳарбий операция ўз мақсадларига эришади. Шубҳасиз, бу жараёни муваффақиятли якунланади”, - деди Россия ТИВ раҳбари эфиопиялик ҳамкасби билан музокаралар бўйича матбуот анжуманида.
Москва Украинадаги махсус ҳарбий операция барча мақсадларга эришилганда якунланишини бир неча бор таъкидлаган. Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков қайд этганидек, бу мақсадларга махсус ҳарбий операция якуни сифатида эришиш ёки тегишли музокаралар якуни сифатида эришиш мумкин.
Россия президенти махсус операция мақсадлари сифатида, жумладан, қуйидагиларни санаб ўтган: Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш, унинг бетараф мақоми ҳамда ерда юзага келган воқеликни тан олиш.