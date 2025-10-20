https://sputniknews.uz/20251020/uzbekistan-talabalar-kimyo-olimpiada-medal-52832046.html
Ўзбекистон талабалари халқаро кимё олимпиадасида 13 та медаль қўлга киритишди
Халқаро кимё олимпиадасида Ўзбекистонлик талабалар жами 13 та медаль — 4 та олтин, 2 та кумуш ва 7 та бронза медалига сазовор бўлди. Беллашувларда Бухоро ва Қарши университетлари талабалари муваффақият қозонди.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Ашхободда бўлиб ўтган халқаро кимё олимпиадасида ўзбекистонлик талабалар жами 13 та медалга сазовор бўлди. Бу ҳақдаги маълумот Махтумқули номидаги Туркманистон давлат университетининг (ТДУ) расмий сайтида эълон қилинган.15–17 октябрь кунлари Махтумқули номидаги ТДУда ташкил этилган мазкур олимпиада олий таълим муассасалари талабалари ўртасида ўтказилиб, беллашувлар туркман, рус ва инглиз тилларида икки тоифада амалга оширилди: кимё йўналиши талабалари учун — А тоифаси, бошқа йўналишларда таҳсил олаётганлар учун — В тоифаси.Кимё олимпиадасида Россия, Хитой, Италия, Эрон, Буюк Британия, Беларусь, Қозоғистон, Озарбайжон, Арманистон, Тожикистон ва Ўзбекистоннинг 24 та олий таълим муассасаси ҳамда Туркманистоннинг 23 та университетидан жами 250 нафарга яқин талаба иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik
. Ашхободда бўлиб ўтган халқаро кимё олимпиадасида ўзбекистонлик талабалар жами 13 та медалга сазовор бўлди. Бу ҳақдаги маълумот Махтумқули номидаги Туркманистон давлат университетининг (ТДУ) расмий сайтида эълон қилинган
.
15–17 октябрь кунлари Махтумқули номидаги ТДУда ташкил этилган мазкур олимпиада олий таълим муассасалари талабалари ўртасида ўтказилиб, беллашувлар туркман, рус ва инглиз тилларида икки тоифада амалга оширилди: кимё йўналиши талабалари учун — А тоифаси, бошқа йўналишларда таҳсил олаётганлар учун — В тоифаси.
А тоифасида Ўзбекистондан қатнашган бир талаба бронза медалини қўлга киритди. В тоифасида эса мамлакат талабалари 4 та олтин, 2 та кумуш ва 6 та бронза медалига эга чиқишди. Ушбу муваффақиятни Бухоро давлат техника университети, Бухоро давлат университети ва Қарши давлат университети талабалари таъминлади.
Кимё олимпиадасида Россия, Хитой, Италия, Эрон, Буюк Британия, Беларусь, Қозоғистон, Озарбайжон, Арманистон, Тожикистон ва Ўзбекистоннинг 24 та олий таълим муассасаси ҳамда Туркманистоннинг 23 та университетидан жами 250 нафарга яқин талаба иштирок этди
