Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251020/uzbekistan-talabalar-kimyo-olimpiada-medal-52832046.html
Ўзбекистон талабалари халқаро кимё олимпиадасида 13 та медаль қўлга киритишди
Ўзбекистон талабалари халқаро кимё олимпиадасида 13 та медаль қўлга киритишди
Sputnik Ўзбекистон
Халқаро кимё олимпиадасида Ўзбекистонлик талабалар жами 13 та медаль — 4 та олтин, 2 та кумуш ва 7 та бронза медалига сазовор бўлди. Беллашувларда Бухоро ва Қарши университетлари талабалари муваффақият қозонди.
2025-10-20T10:19+0500
2025-10-20T10:19+0500
таълим
илм-фан
олтин медаль
олимпиада
туркманистон
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52831460_0:149:1000:712_1920x0_80_0_0_4f04a3b366888fca983e5268a50af785.jpg
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Ашхободда бўлиб ўтган халқаро кимё олимпиадасида ўзбекистонлик талабалар жами 13 та медалга сазовор бўлди. Бу ҳақдаги маълумот Махтумқули номидаги Туркманистон давлат университетининг (ТДУ) расмий сайтида эълон қилинган.15–17 октябрь кунлари Махтумқули номидаги ТДУда ташкил этилган мазкур олимпиада олий таълим муассасалари талабалари ўртасида ўтказилиб, беллашувлар туркман, рус ва инглиз тилларида икки тоифада амалга оширилди: кимё йўналиши талабалари учун — А тоифаси, бошқа йўналишларда таҳсил олаётганлар учун — В тоифаси.Кимё олимпиадасида Россия, Хитой, Италия, Эрон, Буюк Британия, Беларусь, Қозоғистон, Озарбайжон, Арманистон, Тожикистон ва Ўзбекистоннинг 24 та олий таълим муассасаси ҳамда Туркманистоннинг 23 та университетидан жами 250 нафарга яқин талаба иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20251007/tashkent-russia-matematika-fizika-informatika-haftalik-52521225.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52831460_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_dbd1eebd147bca3108f8df492da06b67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ашхобод, халқаро кимё олимпиадаси, ўзбекистон, талабалар, медаллар, бухоро давлат университети, қарши давлат университети, туркманистон давлат университети, олимпиада 2025, халқаро мусобақа, кимё, талабалар ўртасида, узбекистон, карши университет
ашхобод, халқаро кимё олимпиадаси, ўзбекистон, талабалар, медаллар, бухоро давлат университети, қарши давлат университети, туркманистон давлат университети, олимпиада 2025, халқаро мусобақа, кимё, талабалар ўртасида, узбекистон, карши университет

Ўзбекистон талабалари халқаро кимё олимпиадасида 13 та медаль қўлга киритишди

10:19 20.10.2025
© Официальный сайт ТГУ им МахтумкулиСтуденты из Узбекистана завоевали 13 медалей на международной олимпиаде по химии
Студенты из Узбекистана завоевали 13 медалей на международной олимпиаде по химии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2025
© Официальный сайт ТГУ им Махтумкули
Oбуна бўлиш
Ашхободда бўлиб ўтган халқаро кимё олимпиадасида Ўзбекистон делегацияси 13 та медаль билан иштирокини муваффақиятли якунлади.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Ашхободда бўлиб ўтган халқаро кимё олимпиадасида ўзбекистонлик талабалар жами 13 та медалга сазовор бўлди. Бу ҳақдаги маълумот Махтумқули номидаги Туркманистон давлат университетининг (ТДУ) расмий сайтида эълон қилинган.
15–17 октябрь кунлари Махтумқули номидаги ТДУда ташкил этилган мазкур олимпиада олий таълим муассасалари талабалари ўртасида ўтказилиб, беллашувлар туркман, рус ва инглиз тилларида икки тоифада амалга оширилди: кимё йўналиши талабалари учун — А тоифаси, бошқа йўналишларда таҳсил олаётганлар учун — В тоифаси.

А тоифасида Ўзбекистондан қатнашган бир талаба бронза медалини қўлга киритди. В тоифасида эса мамлакат талабалари 4 та олтин, 2 та кумуш ва 6 та бронза медалига эга чиқишди. Ушбу муваффақиятни Бухоро давлат техника университети, Бухоро давлат университети ва Қарши давлат университети талабалари таъминлади.

Кимё олимпиадасида Россия, Хитой, Италия, Эрон, Буюк Британия, Беларусь, Қозоғистон, Озарбайжон, Арманистон, Тожикистон ва Ўзбекистоннинг 24 та олий таълим муассасаси ҳамда Туркманистоннинг 23 та университетидан жами 250 нафарга яқин талаба иштирок этди.
Студенты в аудитории. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2025
Тошкентда Россия математика, физика ва информатика ҳафталиги бўлиб ўтади
7 Октябр, 15:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0