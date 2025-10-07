https://sputniknews.uz/20251007/tashkent-russia-matematika-fizika-informatika-haftalik-52521225.html
Тошкентда Россия математика, физика ва информатика ҳафталиги бўлиб ўтади
Тошкентда Россия математика, физика ва информатика ҳафталиги бўлиб ўтади
Sputnik Ўзбекистон
20–23 октябрь кунлари Тошкентда Герцен университети филиалида Россия фан ҳафталиги бўлиб ўтади. Педагоглар ва ўқувчилар учун семинарлар ўтказилади
2025-10-07T15:42+0500
2025-10-07T15:42+0500
2025-10-07T15:42+0500
ўзбекистон
таълим
ҳамкорлик
россотрудничество
ўқитувчилар
ўқувчилар
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45619599_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3a4415fb0da9155a1b1d42b0edba05c.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. 2025 йил 20-23 октябрь кунлари Тошкентда А.И. Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети филиалида Россия математика, физика ва информатика ҳафталиги бўлиб ўтади. Ташкилотчилар Россия ва Ўзбекистон Республикаси педагогларига тажриба алмашиш, мактаб ўқувчиларига эса аниқ фанлар бўйича олимпиада ва танловларга тайёргарликнинг янги технологияларини ўзлаштириш имконини берувчи бир қатор қизиқарли маърузалар, маҳорат дарслари ва семинарлар тайёрладилар. Унинг сўзларига кўра, педагоглар Россия Федерацияси давлат намунасидаги гувоҳнома билан бепул малака оширишдан ўтадилар, мактаб ўқувчилари эса Россия таълимининг имкониятлари ва турли даражадаги олимпиадалар ҳақида кўпроқ билиб олишлари мумкин.Дастур билан қуйидаги ҳавола орқали танишиш ва рўйхатдан ўтиш мумкин. Математика, физика ёки информатика фанларидан дарс бераётган ўқитувчилар тадбирда иштирок этиш учун махсус ҳавола орқали рўйхатдан ўтиши мумкин. Шунингдек, аниқ фанларга қизиқувчи мактаб ўқувчилари ўзларига мос маҳорат дарсини танлаб, ушбу ҳавола орқали рўйхатдан ўтиши мумкин.Лойиҳа ташкилотчилари: Россотрудничество ва "Пенза давлат технология университети" ОТМ ФДБОУ.
https://sputniknews.uz/20251003/russia-olimlar-uzbekistan-yoshlar-maruza-52444521.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45619599_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4a7913ed153b65562473ae98a1d6aedf.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, герцен университети, россия фан ҳафталиги, математика, физика, информатика, малака ошириш, россотрудничество, пенза давлат университети, педагоглар, фан кейслари, семинар, олимпиада, таълим ҳамкорлиги, ташкент, росия
тошкент, герцен университети, россия фан ҳафталиги, математика, физика, информатика, малака ошириш, россотрудничество, пенза давлат университети, педагоглар, фан кейслари, семинар, олимпиада, таълим ҳамкорлиги, ташкент, росия
Тошкентда Россия математика, физика ва информатика ҳафталиги бўлиб ўтади
Тошкентда Россия математика, физика ва информатика ҳафталиги бўлиб ўтади. Тадбир фан соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik.
2025 йил 20-23 октябрь кунлари Тошкентда А.И. Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети филиалида Россия математика, физика ва информатика ҳафталиги бўлиб ўтади
.
Ташкилотчилар Россия ва Ўзбекистон Республикаси педагогларига тажриба алмашиш, мактаб ўқувчиларига эса аниқ фанлар бўйича олимпиада ва танловларга тайёргарликнинг янги технологияларини ўзлаштириш имконини берувчи бир қатор қизиқарли маърузалар, маҳорат дарслари ва семинарлар тайёрладилар.
"Биз дастурни шундай туздикки, ҳамкасбларимиз янги таълим технологиялари билан танишсинлар, ўқитиш соҳасида тажриба алмашсинлар, таълим олувчилар учун биргаликда фан кейсларини ишлаб чиқсинлар, - дейди лойиҳа раҳбари, техника фанлар номзоди Александр Киндаев.
Унинг сўзларига кўра, педагоглар Россия Федерацияси давлат намунасидаги гувоҳнома билан бепул малака оширишдан ўтадилар, мактаб ўқувчилари эса Россия таълимининг имкониятлари ва турли даражадаги олимпиадалар ҳақида кўпроқ билиб олишлари мумкин.
Дастур билан қуйидаги ҳавола
орқали танишиш ва рўйхатдан ўтиш мумкин.
Математика, физика ёки информатика фанларидан дарс бераётган ўқитувчилар тадбирда иштирок этиш учун махсус ҳавола
орқали рўйхатдан ўтиши мумкин.
Шунингдек, аниқ фанларга қизиқувчи мактаб ўқувчилари ўзларига мос маҳорат дарсини танлаб, ушбу ҳавола
орқали рўйхатдан ўтиши мумкин.
Лойиҳа ташкилотчилари: Россотрудничество
ва "Пенза давлат технология университети" ОТМ ФДБОУ.