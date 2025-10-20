https://sputniknews.uz/20251020/russia-usa-ukraina-mojaro-muzlatish-52848158.html
Песков: Россия ва АҚШ Украина можаросини музлатиш масаласини бир неча бор муҳокама қилган
Песков: Россия ва АҚШ Украина можаросини музлатиш масаласини бир неча бор муҳокама қилган
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Песков маълум қилишича, Москва ва Вашингтон ўртасидаги мулоқотлар чоғида Россия ва Украина можаросини музлатиш масаласи бир неча бор муҳокама қилинган. Кремль бу борадаги позиция изчил ва ўзгармаслигини таъкидлади.
2025-10-20T19:21+0500
2025-10-20T19:21+0500
2025-10-20T19:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
украина
россия
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1a/15870639_0:0:3251:1830_1920x0_80_0_0_763c59992f8afceb3dd3f21f5d52072c.jpg
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Москва ва Вашингтон ўртасидаги мулоқотлар давомида Россия ва Украина можаросини музлатиш масаласи бир неча бор муҳокама қилинган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков хабар берди. У бу ҳақда хорижий ОАВ хабарларига изоҳ берган пайтда маълум қилди.Песков таъкидлашича, Россиянинг позицияси бу масалада изчил ва ўзгармаган. Москва ҳар сафар Украина билан можарони тўхтатиш эҳтимоли ҳақидаги саволларга аниқ жавоб бериб келган.Аввалроқ Оқ уй журналистлари АҚШ президенти Доналд Трамп Россия ва Украинани ҳозирги фронт чизиғида тўхташ ва кейинчалик келишувга эришиш таклифини билдиргани ҳақида хабар берган эди.Шу билан бирга, Россия президенти Владимир Путин ҳам Украинадаги инқирозни узоқ муддатли ҳал қилиш учун унинг асосий сабабларини бартараф этиш зарурлигини бир неча бор таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20251020/ukrainad-kiev-tramp-52834945.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1a/15870639_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8dfbbf9da28313d1daae5d17f892a3cc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
песков, кремль, россия украина можароси, музлатиш, москва вашингтон муносабатлари, можаро музлатилиши, россия ақш мулоқотлари, доналд трамп, кремль баёноти, украинадаги вазият, владимир путин, кремл, дональд трамп, акш
песков, кремль, россия украина можароси, музлатиш, москва вашингтон муносабатлари, можаро музлатилиши, россия ақш мулоқотлари, доналд трамп, кремль баёноти, украинадаги вазият, владимир путин, кремл, дональд трамп, акш
Песков: Россия ва АҚШ Украина можаросини музлатиш масаласини бир неча бор муҳокама қилган
Песковнинг таъкидлашича, Россиянинг бу борадаги позицияси изчил ва ўзгармас.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik
. Москва ва Вашингтон ўртасидаги мулоқотлар давомида Россия ва Украина можаросини музлатиш масаласи бир неча бор муҳокама қилинган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков хабар берди
.
У бу ҳақда хорижий ОАВ хабарларига изоҳ берган пайтда маълум қилди.
“Бу мавзу ҳақида турли баёнотлар бўлган, у Россия–Америка алоқалари доирасида бир неча марта муҳокама қилинган”, — деди Песков.
Песков таъкидлашича, Россиянинг позицияси бу масалада изчил ва ўзгармаган. Москва ҳар сафар Украина билан можарони тўхтатиш эҳтимоли ҳақидаги саволларга аниқ жавоб бериб келган.
“Россия Федерациясининг позицияси доимо бир хил — у ўзгармайди”, — дея қўшимча қилди Кремль вакили.
Аввалроқ Оқ уй журналистлари АҚШ президенти Доналд Трамп Россия ва Украинани ҳозирги фронт чизиғида тўхташ ва кейинчалик келишувга эришиш таклифини билдиргани ҳақида хабар берган эди.
Шу билан бирга, Россия президенти Владимир Путин ҳам Украинадаги инқирозни узоқ муддатли ҳал қилиш учун унинг асосий сабабларини бартараф этиш зарурлигини бир неча бор таъкидлаган.