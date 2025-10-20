Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251020/russia-usa-ukraina-mojaro-muzlatish-52848158.html
Песков: Россия ва АҚШ Украина можаросини музлатиш масаласини бир неча бор муҳокама қилган
Песков: Россия ва АҚШ Украина можаросини музлатиш масаласини бир неча бор муҳокама қилган
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Песков маълум қилишича, Москва ва Вашингтон ўртасидаги мулоқотлар чоғида Россия ва Украина можаросини музлатиш масаласи бир неча бор муҳокама қилинган. Кремль бу борадаги позиция изчил ва ўзгармаслигини таъкидлади.
2025-10-20T19:21+0500
2025-10-20T19:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
украина
россия
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1a/15870639_0:0:3251:1830_1920x0_80_0_0_763c59992f8afceb3dd3f21f5d52072c.jpg
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Москва ва Вашингтон ўртасидаги мулоқотлар давомида Россия ва Украина можаросини музлатиш масаласи бир неча бор муҳокама қилинган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков хабар берди. У бу ҳақда хорижий ОАВ хабарларига изоҳ берган пайтда маълум қилди.Песков таъкидлашича, Россиянинг позицияси бу масалада изчил ва ўзгармаган. Москва ҳар сафар Украина билан можарони тўхтатиш эҳтимоли ҳақидаги саволларга аниқ жавоб бериб келган.Аввалроқ Оқ уй журналистлари АҚШ президенти Доналд Трамп Россия ва Украинани ҳозирги фронт чизиғида тўхташ ва кейинчалик келишувга эришиш таклифини билдиргани ҳақида хабар берган эди.Шу билан бирга, Россия президенти Владимир Путин ҳам Украинадаги инқирозни узоқ муддатли ҳал қилиш учун унинг асосий сабабларини бартараф этиш зарурлигини бир неча бор таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20251020/ukrainad-kiev-tramp-52834945.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1a/15870639_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8dfbbf9da28313d1daae5d17f892a3cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
песков, кремль, россия украина можароси, музлатиш, москва вашингтон муносабатлари, можаро музлатилиши, россия ақш мулоқотлари, доналд трамп, кремль баёноти, украинадаги вазият, владимир путин, кремл, дональд трамп, акш
песков, кремль, россия украина можароси, музлатиш, москва вашингтон муносабатлари, можаро музлатилиши, россия ақш мулоқотлари, доналд трамп, кремль баёноти, украинадаги вазият, владимир путин, кремл, дональд трамп, акш

Песков: Россия ва АҚШ Украина можаросини музлатиш масаласини бир неча бор муҳокама қилган

19:21 20.10.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Медиабанкка ўтишПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Песковнинг таъкидлашича, Россиянинг бу борадаги позицияси изчил ва ўзгармас.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Москва ва Вашингтон ўртасидаги мулоқотлар давомида Россия ва Украина можаросини музлатиш масаласи бир неча бор муҳокама қилинган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков хабар берди.
У бу ҳақда хорижий ОАВ хабарларига изоҳ берган пайтда маълум қилди.
“Бу мавзу ҳақида турли баёнотлар бўлган, у Россия–Америка алоқалари доирасида бир неча марта муҳокама қилинган”, — деди Песков.
Песков таъкидлашича, Россиянинг позицияси бу масалада изчил ва ўзгармаган. Москва ҳар сафар Украина билан можарони тўхтатиш эҳтимоли ҳақидаги саволларга аниқ жавоб бериб келган.
“Россия Федерациясининг позицияси доимо бир хил — у ўзгармайди”, — дея қўшимча қилди Кремль вакили.
Аввалроқ Оқ уй журналистлари АҚШ президенти Доналд Трамп Россия ва Украинани ҳозирги фронт чизиғида тўхташ ва кейинчалик келишувга эришиш таклифини билдиргани ҳақида хабар берган эди.
Шу билан бирга, Россия президенти Владимир Путин ҳам Украинадаги инқирозни узоқ муддатли ҳал қилиш учун унинг асосий сабабларини бартараф этиш зарурлигини бир неча бор таъкидлаган.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украинадаги можаро Киев ҳудудларини йўқотиши билан якунланади – Трамп
11:13
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0