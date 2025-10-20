Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Рақамли технологиялар ЕОИИ божхона хизматлари учун янги уфқлар очмоқда - Давидов
Интернет, катта маълумотлар, сунъий интеллектдан фойдаланиш ва “ақлли” ўтиш пунктларини яратиш каби янги тенденциялар Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатларнинг божхона хизматлари учун янги уфқлар очмоқда, деди Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) божхона ҳамкорлиги вазири Руслан Давидов.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Интернет, катта маълумотлар, сунъий интеллектдан фойдаланиш ва "ақлли" ўтиш пунктларини яратиш каби янги тенденциялар Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатларнинг божхона хизматлари учун янги уфқлар очмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) божхона ҳамкорлиги вазири Руслан Давидов маълум қилди.Унинг раислигида "Интеллектуал ўтиш пунктлари. Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари божхона органларида рақамлаштириш" мавзусида халқаро семинар бўлиб ўтди.Мулоқотга халқаро ташкилотлар, ЕОИИ ва Ўзбекистон давлатларининг божхона хизматлари вакиллари, навигация пломбаларидан фойдаланган ҳолда юк ташишларни кузатиш операторлар ва бизнес вакиллари таклиф этилди.Иштирокчилар божхона чегарасидаги интеллектуал назорат пунктларининг ўтказувчанлигини ошириш бўйича замонавий технологиялар ва ечимлар, халқаро ҳамкорлик ва дунёдаги энг яхши амалиётлардан фойдаланишни муҳокама қилишди.ЕИК божхона ҳамкорлиги раҳбари комиссия Иттифоқнинг божхона чегараси орқали ўтиш пунктларини жиҳозлаш ва жиҳозлаш бўйича намунавий талабларни тасдиқлаш ваколатига эга эканлигини қўшимча қилди. Ҳозирги вақтда илғор технологияларни қўллаш зарурлигини ҳисобга олган ҳолда амалдаги талабларни янгилаш бўйича ишлар олиб борилмоқда."Қўшниларимиз ҳам худди шундай йўналишда ҳаракат қилмоқда, бутун дунё ҳаракат қилмоқда. Назорат тартиб-тамойилларини автоматлаштириш ҳам давлатлар, ҳам хусусий ўйинчилар учун ўзаро манфаатли жараён бўлиб, натижада Иттифоқимизнинг рақобатбардошлигини оширади", - дея хулоса қилди Давидов.
ЕИК Иттифоқнинг божхона чегараси орқали ўтиш пунктларини жиҳозлаш ва жиҳозлаш бўйича намунавий талабларни тасдиқлаш ваколатига эга.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Интернет, катта маълумотлар, сунъий интеллектдан фойдаланиш ва “ақлли” ўтиш пунктларини яратиш каби янги тенденциялар Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатларнинг божхона хизматлари учун янги уфқлар очмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) божхона ҳамкорлиги вазири Руслан Давидов маълум қилди.
Унинг раислигида “Интеллектуал ўтиш пунктлари. Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари божхона органларида рақамлаштириш” мавзусида халқаро семинар бўлиб ўтди.
Мулоқотга халқаро ташкилотлар, ЕОИИ ва Ўзбекистон давлатларининг божхона хизматлари вакиллари, навигация пломбаларидан фойдаланган ҳолда юк ташишларни кузатиш операторлар ва бизнес вакиллари таклиф этилди.
Иштирокчилар божхона чегарасидаги интеллектуал назорат пунктларининг ўтказувчанлигини ошириш бўйича замонавий технологиялар ва ечимлар, халқаро ҳамкорлик ва дунёдаги энг яхши амалиётлардан фойдаланишни муҳокама қилишди.
“Интернет, катта маълумотлар, сунъий интеллектдан фойдаланиш ва “ақлли” ўтиш пунктларини яратиш каби янги тенденциялар ЕОИИга аъзо давлатларнинг божхона хизматлари учун янги уфқлар очмоқда. Ушбу инновациялар ташқи иқтисодий фаолиятнинг инсофли ва қонунга бўйсунувчи иштирокчиларига кўмаклашиш, божхона назорати сифати ва самарадорлигини ошириш орқали товарларнинг чегарадан ўтишини тезлаштиришга имкон беради”, - дея таъкидлади Давидов.
ЕИК божхона ҳамкорлиги раҳбари комиссия Иттифоқнинг божхона чегараси орқали ўтиш пунктларини жиҳозлаш ва жиҳозлаш бўйича намунавий талабларни тасдиқлаш ваколатига эга эканлигини қўшимча қилди. Ҳозирги вақтда илғор технологияларни қўллаш зарурлигини ҳисобга олган ҳолда амалдаги талабларни янгилаш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
“Қўшниларимиз ҳам худди шундай йўналишда ҳаракат қилмоқда, бутун дунё ҳаракат қилмоқда. Назорат тартиб-тамойилларини автоматлаштириш ҳам давлатлар, ҳам хусусий ўйинчилар учун ўзаро манфаатли жараён бўлиб, натижада Иттифоқимизнинг рақобатбардошлигини оширади”, - дея хулоса қилди Давидов.
