Келаси йили Евроосиё агросаноат конгрессини ўтказиш режалаштирилмоқда

ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Евроосиё агросаноат конгрессини 2026 йилда ўтказиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Бундай келишувга ЕИК саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегян ва Россия қишлоқ хўжалиги вазирлиги раҳбари Оксана Лут учрашуви давомида эришилди.Томонлар 2030 йилгача ва 2045 йилгача бўлган даврда "Евроосиё иқтисодий йўли" ЕОИИ доирасида иқтисодий жараёнларни янада ривожлантириш тўғрисидаги декларациянинг агросаноат комплекси қисмида амалга ошириш бўйича тадбирлар режасини тайёрлаш, 13 ноябрь куни Минскда режалаштирилган ЕОИИ агросаноат сиёсати кенгашининг навбатдаги йиғилишининг кун тартибини муҳокама қилишди.Шунингдек, аъзо давлатларнинг агросаноат мажмуасида кооперация лойиҳаларини молиявий қўллаб-қувватлаш механизмини шакллантириш ёндашувларига эътибор қаратилди.Гоар Барсегян ва Оксана Лут Иттифоқ доирасида умумий аграр бозорни ривожлантириш бўйича ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканликларини билдиришди.
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik
. Евроосиё агросаноат конгрессини 2026 йилда ўтказиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Бундай келишувга ЕИК саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегян ва Россия қишлоқ хўжалиги вазирлиги раҳбари Оксана Лут учрашуви давомида эришилди.
“2026 йилда ЕОИИ давлатларининг агросаноат мажмуаси интеграцияси ва инновацион ривожланишини чуқурлаштириш истиқболларини муҳокама қилиш учун Евроосиё агросаноат конгрессини ўтказиш тўғрисида келишувга эришилди”, - дейилади хабарда.
Томонлар 2030 йилгача ва 2045 йилгача бўлган даврда "Евроосиё иқтисодий йўли" ЕОИИ доирасида иқтисодий жараёнларни янада ривожлантириш тўғрисидаги декларациянинг агросаноат комплекси қисмида амалга ошириш бўйича тадбирлар режасини тайёрлаш, 13 ноябрь куни Минскда режалаштирилган ЕОИИ агросаноат сиёсати кенгашининг навбатдаги йиғилишининг кун тартибини муҳокама қилишди.
Шунингдек, аъзо давлатларнинг агросаноат мажмуасида кооперация лойиҳаларини молиявий қўллаб-қувватлаш механизмини шакллантириш ёндашувларига эътибор қаратилди.
“Ушбу молиявий воситани жорий этиш агросаноат мажмуасида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун муҳим амалий қадамдир, бу эса ЕОИИ доирасида умумий бозор кўламини жалб қилиш, томонларнинг технологик ва ишлаб чиқариш ваколатларидан, иқтисодий фаолиятнинг қулай иқтисодий шароитларидан фойдаланиш имконини беради”, - деди ЕИК вазири.
Гоар Барсегян ва Оксана Лут Иттифоқ доирасида умумий аграр бозорни ривожлантириш бўйича ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканликларини билдиришди.