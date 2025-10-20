https://sputniknews.uz/20251020/nizo-sud-hal-qonun-ozgartirish-52844688.html
Низоларни судсиз ҳал қилиш тизими бўйича қонунга ўзгартишлар киритилди
Низоларни судсиз ҳал қилиш тизими бўйича қонунга ўзгартишлар киритилди
Sputnik Ўзбекистон
Медиация тизимини такомиллаштиришга қаратилган қонун қабул қилинди. Ҳужжат фуқаролар ва тадбиркорлар низоларини тез ҳал этиш, судлар юкламасини камайтириш ҳамда медиаторлар фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлашни кўзда тутади.
2025-10-20T17:01+0500
2025-10-20T17:01+0500
2025-10-20T17:01+0500
ўзбекистон
янги қонун
суд
фуқаро
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/07/26905567_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_553cd946b985f36327b7267a8852c72b.jpg
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Фуқаролар ва тадбиркорлар ўртасидаги низоларни тез ва самарали, медиатив йўл билан ҳал этиш тизимини такомиллаштиришга қаратилган янги қонун қабул қилинди. Ҳужжат билан амалдаги қонун ҳужжатларига тегишли ўзгартишлар киритилди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.Қонунга киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга кўра, фуқаролар, тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги низоларни самарали ва тезкор равишда ҳал этишга, медиация тартиб-таомилларининг ҳамма жойда қўлланилишини рағбатлантириш орқали судлардаги юкламани мақбуллаштириш белгиланган.Медиатив келшувни мажбурий ижро этиш учун ижро варақасини бериш қуйидаги ҳолларда рад этилади, агар: Медиатор томонидан медиация тўғрисидаги қонунчилик талаблари, Медиаторнинг касб этикаси қоидалари бузилганлиги унга нисбатан интизомий жазо чоралари қўлланилишига сабаб бўлади.Маълумот учун: медиация — келиб чиққан низони тарафлар ўзаро мақбул қарорга эришиши учун уларнинг ихтиёрий розилиги асосида медиатор кўмагида ҳал қилиш усули;медиатор — медиацияни амалга ошириш учун тарафлар томонидан жалб этиладиган шахс;медиатив келишув — медиация тарафлари томонидан эришилган келишув.
https://sputniknews.uz/20250714/soliq-nizolar-ekspert-kengash-qaror-50511207.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/07/26905567_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_fec91cdaf86b546b0d618d7fda52eb60.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, янги қонун, медиация, медиатор, фуқаролик низолари, тадбиркорлик, суд юкламаси, адлия вазирлиги, ижро варақаси, келишув, ҳуқуқий ислоҳотлар, узбекистон
ўзбекистон, янги қонун, медиация, медиатор, фуқаролик низолари, тадбиркорлик, суд юкламаси, адлия вазирлиги, ижро варақаси, келишув, ҳуқуқий ислоҳотлар, узбекистон
Низоларни судсиз ҳал қилиш тизими бўйича қонунга ўзгартишлар киритилди
Ҳужжат фуқаролар ва тадбиркорлар ўртасидаги низоларни судсиз ва тез ҳал қилиш амалиётини кенг жорий этишга хизмат қилади.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik
. Фуқаролар ва тадбиркорлар ўртасидаги низоларни тез ва самарали, медиатив йўл билан ҳал этиш тизимини такомиллаштиришга қаратилган янги қонун қабул қилинди. Ҳужжат билан амалдаги қонун ҳужжатларига тегишли ўзгартишлар киритилди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди
.
Қонунга киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга кўра, фуқаролар, тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги низоларни самарали ва тезкор равишда ҳал этишга, медиация тартиб-таомилларининг ҳамма жойда қўлланилишини рағбатлантириш орқали судлардаги юкламани мақбуллаштириш белгиланган.
Медиатив келишув тарафлар томонидан ихтиёрий равишда бажарилмаган тақдирда, уни мажбурий ижро этиш учун ижро варақаси бериш тўғрисидаги иш медиатив келишув тузган тарафнинг аризасига биноан кўриб чиқилади.
Медиатив келшувни мажбурий ижро этиш учун ижро варақасини бериш қуйидаги ҳолларда рад этилади, агар:
медиатив келишув қонунчиликка зид бўлса;
медиатив келишувнинг ижро этилиши талаб қилинаётган шартлари ўзгартирилган ёки бекор қилинган бўлса;
медиатив келишувда белгиланган мажбуриятлар тўлиқ бажарилган бўлса;
медиатив келишувни мажбурий ижро этиш учун ижро варақаси бериш тўғрисидаги ариза медиатив келишувни ихтиёрий ижро этиш муддати тугаган кундан эътиборан олти ой ўтганидан кейин берилган бўлса, бундан ўтказиб юборилган муддат суд томонидан узрли деб топилган ва тикланган ҳоллар мустасно.
Медиатор томонидан медиация тўғрисидаги қонунчилик талаблари, Медиаторнинг касб этикаси қоидалари бузилганлиги унга нисбатан интизомий жазо чоралари қўлланилишига сабаб бўлади.
медиация — келиб чиққан низони тарафлар ўзаро мақбул қарорга эришиши учун уларнинг ихтиёрий розилиги асосида медиатор кўмагида ҳал қилиш усули;
медиатор — медиацияни амалга ошириш учун тарафлар томонидан жалб этиладиган шахс;
медиатив келишув — медиация тарафлари томонидан эришилган келишув.