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Солиққа оид низолар бўйича эксперт кенгаши ташкил этилади — янги қарор
Солиққа оид низолар бўйича эксперт кенгаши ташкил этилади — янги қарор
Sputnik Ўзбекистон
Кенгаш Савдо-саноат палатаси ҳузурида ташкил этилади. 14.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-14T09:23+0500
2025-07-14T09:23+0500
2025-07-14T09:23+0500
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солиқ
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ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Солиққа оид низолар бўйича эксперт кенгаши ташкил этилади. Бу ҳақда президент имзолаган тегишли қарорда назарда тутилган.“Солиққа оид низоларни судгача ҳал қилиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги президент қарори қабул қилинди.Ҳужжатга кўра, Савдо-саноат палатаси ҳузурида солиқ, иқтисодиёт, молия ва ҳуқуқ масалалари бўйича экспертлардан иборат Солиққа оид низолар бўйича эксперт кенгаши ташкил этилади.Эксперт кенгашининг мажлислари 1 ойда камида 2 марта ўтказилади.Эксперт кенгашига солиққа оид низоларни кўриб чиқишда қуйидаги ваколатлар берилади:
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жамият, ўзбекистон, савдо-саноат палатаси, солиқ
жамият, ўзбекистон, савдо-саноат палатаси, солиқ
Солиққа оид низолар бўйича эксперт кенгаши ташкил этилади — янги қарор
Кенгаш Савдо-саноат палатаси ҳузурида ташкил этилади.
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Солиққа оид низолар бўйича эксперт кенгаши ташкил этилади. Бу ҳақда президент имзолаган тегишли қарорда назарда тутилган.
“Солиққа оид низоларни судгача ҳал қилиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги президент қарори қабул қилинди.
“Қарорни қабул қилишдан кўзланган мақсад этиб тадбиркорлар ва солиқ органлари ўртасидаги низоларни ҳал қилиш учун сарфланадиган вақт ва харажатларни камайтириш белгиланди”, — дейилади ҳужжат матнида.
Ҳужжатга кўра, Савдо-саноат палатаси ҳузурида солиқ, иқтисодиёт, молия ва ҳуқуқ масалалари бўйича экспертлардан иборат Солиққа оид низолар бўйича эксперт кенгаши ташкил этилади.
Эксперт кенгашининг мажлислари 1 ойда камида 2 марта ўтказилади.
Эксперт кенгашига солиққа оид низоларни кўриб чиқишда қуйидаги ваколатлар берилади:
солиқ органларининг қарорларидан норози бўлган тадбиркорларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш, бундан жиноят иши доирасида ёки суд тартибида кўриб чиқилаётган солиққа оид низолар мустасно;
мурожаатларни кўриб чиқиш натижаси юзасидан хулоса қабул қилиш;
қабул қилинган хулосаларни мажбурий тартибда кўриб чиқиш учун солиқ, божхона ва тегишли давлат органларига юбориш ҳамда бу ҳақда тадбиркорни хабардор қилиш.