Танзила Нарбаева Женевада аёллар ҳуқуқи ва меҳнат масалаларини муҳокама қилди
Ўзбекистон парламенти делегацияси Женевадаги Парламентлараро иттифоқ Ассамблеясида қатнашди. Танзила Нарбаева аёллар форуми ва ХМТ билан учрашувда муҳим масалаларни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Олий Мажлис Сенати раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги парламент делегацияси Женевада бўлиб ўтаётган Парламентлараро иттифоқнинг 151-ассамблеясида иштирок этмоқда.Ассамблея доирасида делегация аъзолари "Бирдамлик ва илҳом: аёлларни ўз йўлида қўллаб-қувватлаш" мавзусидаги Парламент аёл аъзолари форумида қатнашди. Тадбирда хотин-қизларнинг сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий фаоллигини оширишга қаратилган глобал ташаббуслар муҳокама қилинди.Шунингдек, ташриф доирасида Танзила Нарбаева Халқаро меҳнат ташкилотининг (ХМТ) Ўзбекистон бўйича катта координатори Юрий Штерк билан учрашув ўтказди.Суҳбатда меҳнат муносабатларини такомиллаштириш, муносиб меҳнат стандартларини жорий этиш, ижтимоий ҳимояни кучайтириш ва қонунлар ижросини таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.Шунингдек, 2026–2030 йилларга мўлжалланган "Муносиб меҳнат дастури" лойиҳаси ишлаб чиқилаётгани ва унинг Тошкентда ХМТ экспертлари иштирокида муҳокама қилиниши режалаштирилаётгани маълум қилинди
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Олий Мажлис Сенати раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги парламент делегацияси Женевада бўлиб ўтаётган Парламентлараро иттифоқнинг 151-ассамблеясида иштирок этмоқда.
Ассамблея доирасида делегация аъзолари “Бирдамлик ва илҳом: аёлларни ўз йўлида қўллаб-қувватлаш” мавзусидаги Парламент аёл аъзолари форумида қатнашди
. Тадбирда хотин-қизларнинг сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий фаоллигини оширишга қаратилган глобал ташаббуслар муҳокама қилинди.
Танзила Нарбаева ўз чиқишида хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш, уларнинг салоҳиятини рўёбга чиқариш ҳамда парламентлараро ҳамкорликни мустаҳкамлаш муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидлади.
Шунингдек, ташриф доирасида Танзила Нарбаева Халқаро меҳнат ташкилотининг (ХМТ) Ўзбекистон бўйича катта координатори Юрий Штерк билан учрашув ўтказди
.
Суҳбатда меҳнат муносабатларини такомиллаштириш, муносиб меҳнат стандартларини жорий этиш, ижтимоий ҳимояни кучайтириш ва қонунлар ижросини таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.
Штерк президент Шавкат Мирзиёев белгилаган вазифалар ХМТ учун ҳам долзарб эканини қайд этиб, амалий ҳамкорликка тайёрлигини билдирди.
Шунингдек, 2026–2030 йилларга мўлжалланган “Муносиб меҳнат дастури” лойиҳаси ишлаб чиқилаётгани ва унинг Тошкентда ХМТ экспертлари иштирокида муҳокама қилиниши режалаштирилаётгани маълум қилинди