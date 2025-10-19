https://sputniknews.uz/20251019/kuzgi-fototoplam-toshkent-52777624.html
Кузги фототўплам: Тошкент
Октябр ойида Тошкент илиқ кузги рангларга бурканади. Шаҳар олтин барглар ва ёруғ нур ичида янада гўзал кўриниш олади, атрофда осойишталик ва иликлик ҳисси... 19.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
Sputnik фототасмасида Тошкентнинг кузги манзараларига бағишланган янги фототўпламни томоша қилинг.
2025
Октябр ойида Тошкент илиқ кузги рангларга бурканади. Шаҳар олтин барглар ва ёруғ нур ичида янада гўзал кўриниш олади, атрофда осойишталик ва иликлик ҳисси уйғонади.
Sputnik
фототасмасида Тошкентнинг кузги манзараларига бағишланган янги фототўпламни томоша қилинг.
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Ўзбекистон" меҳмонхонаси ёнида сайёҳлар
"Ўзбекистон" меҳмонхонаси ёнида сайёҳлар
© Sputnik / Бахром Хатамов
Trilliant Бизнес Маркази
© Sputnik / Бахром Хатамов
Амир Темур хиёбони
© Sputnik / Бахром Хатамов
Тошкентдаги талаба ёшлар
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Ўзбекистон" меҳмонхонасидан панорамали манзара
"Ўзбекистон" меҳмонхонасидан панорамали манзара
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Баҳор" ресторани биноси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Тошкентдаги талаба ёшлар
© Sputnik / Бахром Хатамов
Le Grande Plaza Hotel меҳмонхонаси
Le Grande Plaza Hotel меҳмонхонаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Тошкентдаги Темурийлар тарихи давлат музейи биноси(олдинги планда).
Тошкентдаги Темурийлар тарихи давлат музейи биноси(олдинги планда).
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истиқлол кўчасида транспорт қатнови
Истиқлол кўчасида транспорт қатнови
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сайёҳлар
© Sputnik / Бахром Хатамов
Амир Темур хиёбони ёнида одамлар
Амир Темур хиёбони ёнида одамлар
© Sputnik / Бахром Хатамов
Панорамали манзара
© Sputnik / Бахром Хатамов
Тошкент Фотосуратлар уйи
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ўзбекистон меҳмонхонасига кираверишда
Ўзбекистон меҳмонхонасига кираверишда