Кузги фототўплам: Тошкент
Кузги фототўплам: Тошкент
Sputnik Ўзбекистон
Октябр ойида Тошкент илиқ кузги рангларга бурканади. Шаҳар олтин барглар ва ёруғ нур ичида янада гўзал кўриниш олади, атрофда осойишталик ва иликлик ҳисси... 19.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
Sputnik фототасмасида Тошкентнинг кузги манзараларига бағишланган янги фототўпламни томоша қилинг.
Кузги фототўплам: Тошкент

Октябр ойида Тошкент илиқ кузги рангларга бурканади. Шаҳар олтин барглар ва ёруғ нур ичида янада гўзал кўриниш олади, атрофда осойишталик ва иликлик ҳисси уйғонади.
Sputnik фототасмасида Тошкентнинг кузги манзараларига бағишланган янги фототўпламни томоша қилинг.
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ўзбекистон" меҳмонхонаси ёнида сайёҳлар

&quot;Ўзбекистон&quot; меҳмонхонаси ёнида сайёҳлар - Sputnik Ўзбекистон
1/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ўзбекистон" меҳмонхонаси ёнида сайёҳлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Trilliant Бизнес Маркази

Trilliant Бизнес Маркази - Sputnik Ўзбекистон
2/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Trilliant Бизнес Маркази

© Sputnik / Бахром Хатамов

Амир Темур хиёбони

Амир Темур хиёбони - Sputnik Ўзбекистон
3/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Амир Темур хиёбони

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентдаги талаба ёшлар

Тошкентдаги талаба ёшлар - Sputnik Ўзбекистон
4/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентдаги талаба ёшлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ўзбекистон" меҳмонхонасидан панорамали манзара

&quot;Ўзбекистон&quot; меҳмонхонасидан панорамали манзара - Sputnik Ўзбекистон
5/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ўзбекистон" меҳмонхонасидан панорамали манзара

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Баҳор" ресторани биноси

&quot;Баҳор&quot; ресторани биноси - Sputnik Ўзбекистон
6/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Баҳор" ресторани биноси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентдаги талаба ёшлар

Тошкентдаги талаба ёшлар - Sputnik Ўзбекистон
7/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентдаги талаба ёшлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Le Grande Plaza Hotel меҳмонхонаси

Le Grande Plaza Hotel меҳмонхонаси - Sputnik Ўзбекистон
8/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Le Grande Plaza Hotel меҳмонхонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентдаги Темурийлар тарихи давлат музейи биноси(олдинги планда).

Тошкентдаги Темурийлар тарихи давлат музейи биноси(олдинги планда). - Sputnik Ўзбекистон
9/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентдаги Темурийлар тарихи давлат музейи биноси(олдинги планда).

© Sputnik / Бахром Хатамов

Истиқлол кўчасида транспорт қатнови

Истиқлол кўчасида транспорт қатнови - Sputnik Ўзбекистон
10/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Истиқлол кўчасида транспорт қатнови

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сайёҳлар

Сайёҳлар - Sputnik Ўзбекистон
11/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сайёҳлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Амир Темур хиёбони ёнида одамлар

Амир Темур хиёбони ёнида одамлар - Sputnik Ўзбекистон
12/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Амир Темур хиёбони ёнида одамлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Панорамали манзара

Панорамали манзара - Sputnik Ўзбекистон
13/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Панорамали манзара

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйи

Тошкент Фотосуратлар уйи - Sputnik Ўзбекистон
14/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон меҳмонхонасига кираверишда

Ўзбекистон меҳмонхонасига кираверишда - Sputnik Ўзбекистон
15/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон меҳмонхонасига кираверишда

