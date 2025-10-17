https://sputniknews.uz/20251017/russia-ukraina-aeroport-zarba-52774578.html
Россия қўшинлари НАТО самолётлари жойлашган Украина аэропортига зарба берди
Россия қўшинлари НАТО самолётлари жойлашган Украина аэропортига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Кривой Рогда НАТО самолётлари жойлашган ҳарбий аэродромга зарба берди. Портлашлар сони 15 тага яқин, бир нечта самолёт ва қурол омборлари ёниб кетди.
2025-10-17T12:06+0500
2025-10-17T12:06+0500
2025-10-17T12:06+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
ҳужум
нато
портлаш
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52693093_0:226:2690:1739_1920x0_80_0_0_e3cf82e251d9afe8bdaaa50397ee3a2e.jpg
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Россия қўшинлари НАТО самолётлари жойлашган Кривой Рогдаги ҳарбий аэропортга ҳужум қилди. Бу ҳақда РИА Новостига Николаев яширин хизмати координатори Сергей Лебедев маълум қилди.Шунингдек, бир нечта қурол-яроғ омборлари жойлашган йирик темир йўл маркази ҳам зарбага учради.Украина расмийлари Кривой Рогда кечаси ҳаво тревогаси фонида ўндан ортиқ портлашлар содир бўлганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20251016/rossiya-ukraina-52748668.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52693093_101:0:2420:1739_1920x0_80_0_0_3253f123e662673fc96f13741d01fb11.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, кривой рог, нато самолётлари, ҳарбий аэродром, ҳужум, портлашлар, дронлар, қрим, краснодар, ростов, сергей лебедев
россия, украина, кривой рог, нато самолётлари, ҳарбий аэродром, ҳужум, портлашлар, дронлар, қрим, краснодар, ростов, сергей лебедев
Россия қўшинлари НАТО самолётлари жойлашган Украина аэропортига зарба берди
Россия Федерацияси қуролли кучлари НАТО самолётлари жойлашган Кривой Рогдаги Украина қуролли кучлари аэропортига ҳужум қилди
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
Россия қўшинлари НАТО самолётлари жойлашган Кривой Рогдаги ҳарбий аэропортга ҳужум қилди. Бу ҳақда РИА Новостига Николаев яширин хизмати координатори Сергей Лебедев маълум қилди
.
"Портлашлар сони қарийб 15 та бўлди. Шаҳар шимолидаги Лозоватский туман аэродроми ҳудудида бешта самолёт, жумладан, НАТОга тегишли самолётлар сақланадиган жойларда кучли ёнғинлар кузатилди. Шунингдек, у ердан Россиянинг жанубий ҳудудларига — Қрим, Краснодар ўлкаси ва Ростов вилоятига дронлар оммавий равишда учирилаётгани маълум", — деди у.
Шунингдек, бир нечта қурол-яроғ омборлари жойлашган йирик темир йўл маркази ҳам зарбага учради.
Украина расмийлари Кривой Рогда кечаси ҳаво тревогаси фонида ўндан ортиқ портлашлар содир бўлганини маълум қилди.