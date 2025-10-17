Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари НАТО самолётлари жойлашган Украина аэропортига зарба берди
Россия қўшинлари НАТО самолётлари жойлашган Украина аэропортига зарба берди
Россия Кривой Рогда НАТО самолётлари жойлашган ҳарбий аэродромга зарба берди. Портлашлар сони 15 тага яқин, бир нечта самолёт ва қурол омборлари ёниб кетди.
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Россия қўшинлари НАТО самолётлари жойлашган Кривой Рогдаги ҳарбий аэропортга ҳужум қилди. Бу ҳақда РИА Новостига Николаев яширин хизмати координатори Сергей Лебедев маълум қилди.Шунингдек, бир нечта қурол-яроғ омборлари жойлашган йирик темир йўл маркази ҳам зарбага учради.Украина расмийлари Кривой Рогда кечаси ҳаво тревогаси фонида ўндан ортиқ портлашлар содир бўлганини маълум қилди.
Россия қўшинлари НАТО самолётлари жойлашган Украина аэропортига зарба берди

Россия Федерацияси қуролли кучлари НАТО самолётлари жойлашган Кривой Рогдаги Украина қуролли кучлари аэропортига ҳужум қилди
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Россия қўшинлари НАТО самолётлари жойлашган Кривой Рогдаги ҳарбий аэропортга ҳужум қилди. Бу ҳақда РИА Новостига Николаев яширин хизмати координатори Сергей Лебедев маълум қилди.

"Портлашлар сони қарийб 15 та бўлди. Шаҳар шимолидаги Лозоватский туман аэродроми ҳудудида бешта самолёт, жумладан, НАТОга тегишли самолётлар сақланадиган жойларда кучли ёнғинлар кузатилди. Шунингдек, у ердан Россиянинг жанубий ҳудудларига — Қрим, Краснодар ўлкаси ва Ростов вилоятига дронлар оммавий равишда учирилаётгани маълум", — деди у.

Шунингдек, бир нечта қурол-яроғ омборлари жойлашган йирик темир йўл маркази ҳам зарбага учради.
Украина расмийлари Кривой Рогда кечаси ҳаво тревогаси фонида ўндан ортиқ портлашлар содир бўлганини маълум қилди.
0