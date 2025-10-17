Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251017/peskov-putin-trump-uchrashuv-52796514.html
Песков: Путин ва Трамп учрашувини ташкил этиш узоққа чўзилмайди
Песков: Путин ва Трамп учрашувини ташкил этиш узоққа чўзилмайди
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин ва Доналд Трамп учрашуви узоқ муддатга сурилмайди. Бу ҳақда Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди
2025-10-17T18:02+0500
2025-10-17T18:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/116/12/1161213_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_2b892f51475c9bac29a16f28dabca25e.jpg
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трамп учрашувини ташкил этиш узоқ муддатга сурилмайди. Бу ҳақда Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Шунингдек, Песковнинг қайд этишича, суҳбатнинг амалий натижалари айни пайтда энг долзарб ҳодисалардан бири бўлиб, томонлар учрашувга тайёрланиш ишларини имкон қадар тезроқ бошлашлари зарур деб ҳисобламоқда.
https://sputniknews.uz/20251017/trump-putin-telefon-muhokama-52770921.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/116/12/1161213_375:0:1500:844_1920x0_80_0_0_66afb100897870eb16384f03c4b56e04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир путин ва доналд трамп учрашуви узоқ муддатга сурилмайди бу ҳақда россия президентининг матбуот котиби дмитрий песков маълум қилди vladimir putin va donald tramp uchrashuvi uzoq muddatga surilmaydi bu haqda rossiya prezidentining matbuot kotibi dmitriy peskov ma’lum qildi
владимир путин ва доналд трамп учрашуви узоқ муддатга сурилмайди бу ҳақда россия президентининг матбуот котиби дмитрий песков маълум қилди vladimir putin va donald tramp uchrashuvi uzoq muddatga surilmaydi bu haqda rossiya prezidentining matbuot kotibi dmitriy peskov ma’lum qildi

Песков: Путин ва Трамп учрашувини ташкил этиш узоққа чўзилмайди

18:02 17.10.2025
© Sputnik / Михаил Климентьев / Медиабанкка ўтишресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2025
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
“Будапешт саммити” дунё ҳамжамиятини узоқ куттирмайди.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трамп учрашувини ташкил этиш узоқ муддатга сурилмайди. Бу ҳақда Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.

“Бу умумий тушунча — ҳеч нарсани узоққа чўзмаслик керак. Бу учрашув ҳам ўзини “токчада” кутиб туролмайди”, — деди Песков журналистларнинг саволига жавобан.

Шунингдек, Песковнинг қайд этишича, суҳбатнинг амалий натижалари айни пайтда энг долзарб ҳодисалардан бири бўлиб, томонлар учрашувга тайёрланиш ишларини имкон қадар тезроқ бошлашлари зарур деб ҳисобламоқда.
Владимир Путин ва Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Трамп ва Путин телефон орқали 2,5 соат нималарни муҳокама қилишди?
11:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0