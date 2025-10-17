https://sputniknews.uz/20251017/peskov-putin-trump-uchrashuv-52796514.html
Песков: Путин ва Трамп учрашувини ташкил этиш узоққа чўзилмайди
Песков: Путин ва Трамп учрашувини ташкил этиш узоққа чўзилмайди
Владимир Путин ва Доналд Трамп учрашуви узоқ муддатга сурилмайди. Бу ҳақда Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трамп учрашувини ташкил этиш узоқ муддатга сурилмайди. Бу ҳақда Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Шунингдек, Песковнинг қайд этишича, суҳбатнинг амалий натижалари айни пайтда энг долзарб ҳодисалардан бири бўлиб, томонлар учрашувга тайёрланиш ишларини имкон қадар тезроқ бошлашлари зарур деб ҳисобламоқда.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трамп учрашувини ташкил этиш узоқ муддатга сурилмайди. Бу ҳақда Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Бу умумий тушунча — ҳеч нарсани узоққа чўзмаслик керак. Бу учрашув ҳам ўзини “токчада” кутиб туролмайди”, — деди Песков журналистларнинг саволига жавобан.
Шунингдек, Песковнинг қайд этишича, суҳбатнинг амалий натижалари айни пайтда энг долзарб ҳодисалардан бири бўлиб, томонлар учрашувга тайёрланиш ишларини имкон қадар тезроқ бошлашлари зарур деб ҳисобламоқда.