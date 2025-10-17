Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251017/neyron-tarmoqlar-52798407.html
Нейрон тармоқлар ва визуал контент келажаги мавзусида SputnikPro маҳорат дарси бўлиб ўтади
Нейрон тармоқлар ва визуал контент келажаги мавзусида SputnikPro маҳорат дарси бўлиб ўтади
Sputnik Ўзбекистон
Мутахассис замонавий нейрон тармоқлар ОАВ учун тасвирларни қандай яратишини тушунтириб беради. 17.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-17T18:53+0500
2025-10-17T18:53+0500
sputnikpro
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/11/52798098_0:23:3559:2025_1920x0_80_0_0_c57b7da260112391b1f5c35fb5a5d84d.jpg
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида SputnikPRO лойиҳаси доирасидаги янги маъруза бўлиб ўтади.Маърузачи - Анна Маркелова, "Россия сегодня" медиа гуруҳи фотоахборот дирекциясининг бильд-муҳаррири.Мутахассис замонавий нейрон тармоқлар ОАВ учун тасвирларни қандай яратиши, яратилган иллюстрацияларни ҳақиқий фотосуратлардан қандай ажратиш ва визуал контентни профессионал даражада ошириш усулларини тушунтириб беради.Иштирокчилар сунъий интеллект ёрдамида мақолалар учун ўзларининг расмларини яратиш ва яхшилашни машқ қилиш имкониятига ҳам эга бўладилар.Маҳорат дарси 23 октябрь куни соат 10:00 да ЎзДЖТУ Халқаро журналистика факультети, 127-хонада бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент ш., Лутфий кўчаси, 8-уй.Иштирок этиш учун қуйидаги алоқалар бўйича рўйхатдан ўтиш мумкин.Телефон: +998971907178Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.Sputnik Prо — бу Sputnik ахборот агентлиги томонидан олиб борилаётган халқаро медиа таълим лойиҳаси. Унда Агентликнинг энг тажрибали мутахассислари ва экспертлари журналистлар, матбуот котиблари, блогер ва юқори курс талабалари учун маҳорат дарслари, семинар ва маърузалар олиб боришади.
https://sputniknews.uz/20250924/telegram-sputnikpro-mahorat-darsi-52217122.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/11/52798098_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_71b115489d1bf3da801a3f84dc3937ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnikpro , тошкент
sputnikpro , тошкент

Нейрон тармоқлар ва визуал контент келажаги мавзусида SputnikPro маҳорат дарси бўлиб ўтади

18:53 17.10.2025
© SputnikАнна_Маркелова_
Анна_Маркелова_ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Мутахассис замонавий нейрон тармоқлар ОАВ учун тасвирларни қандай яратишини тушунтириб беради.
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида SputnikPRO лойиҳаси доирасидаги янги маъруза бўлиб ўтади.
Маърузачи - Анна Маркелова, "Россия сегодня" медиа гуруҳи фотоахборот дирекциясининг бильд-муҳаррири.
© SputnikАнна_Маркелова_
Анна_Маркелова_ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2025
Анна_Маркелова_
© Sputnik
Мутахассис замонавий нейрон тармоқлар ОАВ учун тасвирларни қандай яратиши, яратилган иллюстрацияларни ҳақиқий фотосуратлардан қандай ажратиш ва визуал контентни профессионал даражада ошириш усулларини тушунтириб беради.
Иштирокчилар сунъий интеллект ёрдамида мақолалар учун ўзларининг расмларини яратиш ва яхшилашни машқ қилиш имкониятига ҳам эга бўладилар.
Маҳорат дарси 23 октябрь куни соат 10:00 да ЎзДЖТУ Халқаро журналистика факультети, 127-хонада бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент ш., Лутфий кўчаси, 8-уй.
Иштирок этиш учун қуйидаги алоқалар бўйича рўйхатдан ўтиш мумкин.
Телефон: +998971907178
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
Sputnik Prо — бу Sputnik ахборот агентлиги томонидан олиб борилаётган халқаро медиа таълим лойиҳаси. Унда Агентликнинг энг тажрибали мутахассислари ва экспертлари журналистлар, матбуот котиблари, блогер ва юқори курс талабалари учун маҳорат дарслари, семинар ва маърузалар олиб боришади.
2025 йилда янгиликлар Telegram канали: SputnikPRO маҳорат дарси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2025
Янгиликлар Telegram-канали қандай бўлиши керак: SputnikPRO маҳорат дарси
24 Сентябр, 19:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0