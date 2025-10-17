Космик соҳада сунъий интеллектдан фойдаланиш бошланади
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по выявлению новых экономических возможностей с использованием космического мониторинга.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Эндиликда Рақамли технологиялар вазирлиги ҳузуридаги Космик тадқиқотлар агентлиги йилига камида уч марта давлат космик мониторингини ўтказади.
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев космик мониторинг орқали иқтисодиётда янги имкониятлар яратиш бўйича таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда gрезидент матбуот хизмати хабар берди.
Тақдимотда қайд этилишича, сўнгги йилларда мамлакатда аэрокосмик маълумотлардан фойдаланиш босқичма-босқич кенгаймоқда. Хусусан, президентнинг 30 сентябрдаги фармонига мувофиқ, эндиликда Рақамли технологиялар вазирлиги ҳузуридаги Космик тадқиқотлар агентлиги йилига камида уч марта давлат космик мониторингини ўтказади.
Статистикага кўра, йил бошидан буён аукционга 172 та кон чиқарилган. Бироқ космик мониторинг орқали 2 мингдан ортиқ ноқонуний кон ишлатиш ҳолати аниқлангани маълум қилинган. Бош прокуратурага бу борада сунъий йўлдош таҳлилларидан самарали фойдаланиш вазифаси юклатилди.
Шунингдек, тақдимотда ўзбошимча қурилишлар масаласига ҳам эътибор қаратилган. Йил бошидан 33 мингдан ортиқ ноқонуний қурилиш аниқланган бўлиб, уларнинг асосий қисми қишлоқ хўжалиги ерларига қурилган.
“Космик кузатувлар ёрдамида иқтисодий фаолликни ошириш мақсадида бўш ер участкалари аниқланмоқда. Ўтган ўрганишлар давомида олтита ҳудудда 300 гектардан зиёд бўш ер қайд этилган, шу жумладан Тошкент шаҳрининг ўзида 95 гектар ер аукционга чиқарилган”, – дейилади хабарда.
Йиғилишда космик соҳада сунъий интеллектдан фойдаланиш масаласи ҳам кўриб чиқилди. Дарахтларнинг ноқонуний кесилиши, метан сизиб чиқиши, қуёш панелларининг ҳолати, йўллар ва электр тармоқларидаги носозликларни аниқлаш каби вазифаларни автоматлаштириш режалаштирилган.
Бундан ташқари, Мирзиёев космик соҳада таълим экотизимини яратиш, космик технологияларни ривожлантириш ва йўлдошли алоқа орқали узоқ ҳудудларда қамровни кенгайтириш муҳимлигини таъкидлаган. 2028 йилда Самарқандда ўтказиладиган Халқаро астронавтика конгрессига тайёргарлик ишлари ҳам бошланган.