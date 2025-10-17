https://sputniknews.uz/20251017/haj-ziyorat-52767425.html
Ҳаж сафарида янги тартиб: қайси касаллиги борлар зиёратга боролмайди?
"Ҳаж–2026" мавсумида Саудия Арабистони ҳаж визасини фақат "Нусук" орқали тиббий гувоҳнома олган зиёратчиларга беради. Бир қатор касалликлар бўлганлар сафарга қўйилмайди.
2025-10-17
2025-10-17T10:41+0500
2025-10-17T10:41+0500
ўзбекистон
саудия арабистони
умра
дин ишлари бўйича қўмита
ҳаж
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Ҳаж–2026 мавсумида Саудия Арабистони ҳаж визасини фақат “Нусук” орқали тиббий соғломлик гувоҳномаси олган зиёратчиларга бериши белгиланди. Бу ҳақда Ўзбекистон Дин ишлари бўйича қўмита матбуот хизмати хабар берди.Баёнотда, қуйидаги касалликларга чалинган зиёратчилар ҳаж сафарига юборилмаслиги маълум қилинди: ️Саудия Ҳаж вазирлигининг мазкур талаблари бузилган ёки ёлғон маълумот берилган тақдирда чоралар кўрилиши билдирилган.
ўзбекистон
саудия арабистони
ҳаж 2026, саудия арабистони, нусук платформа, тиббий гувоҳнома, зиёратчи, соғломлик, ҳаж визаси, соғлиқни сақлаш вазирлиги, касалликлар рўйхати, зиёратчилар учун талаблар, ўзбекистон, узбекистон, хомиладорлик, ҳомиладорлик
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
Ҳаж–2026 мавсумида Саудия Арабистони ҳаж визасини фақат “Нусук” орқали тиббий соғломлик гувоҳномаси олган зиёратчиларга бериши белгиланди. Бу ҳақда Ўзбекистон Дин ишлари бўйича қўмита матбуот хизмати хабар берди
Саудия Арабистони Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳаж сафари билан шуғулланувчи вазирлик ва идораларга зиёратчиларни тиббий кўрикдан ўтказиш ҳамда ҳаж сафарига бориш лаёқатига мос келмайдиган касаллик бор ёки йўқлигини аниқлаш мажбуриятини юклади.
Баёнотда, қуйидаги касалликларга чалинган зиёратчилар ҳаж сафарига юборилмаслиги маълум қилинди:
диализ талаб қиладиган буйрак етишмовчилиги;
Минимал жисмоний юкламада ҳам намоён бўлувчи юрак етишмовчилиги;
даврий ёки доимий равишда кислороддан фойдаланишни талаб қилувчи ўпканинг сурункали касалликлари;
жигар етишмовчилиги белгилари билан кечувчи жигар циррозининг оғир босқичи;
оғир руҳий ва неврологик бузилишлар;
қарилик деменцияси касалликлари;
ҳомиладорликнинг охирги уч ойи, шунингдек, юқори хавфга эга бўлган ҳар қандай ҳомиладорлик;
фаол юқумли касалликлар (шу жумладан, силнинг очиқ шакли, геморрагик иситмалар ва ҳоказо);
кимётерапия ёки бошқа иммунитетни сусайтирувчи муолажалар давомида кечаётган фаол онкологик касалликлар.
️Саудия Ҳаж вазирлигининг мазкур талаблари бузилган ёки ёлғон маълумот берилган тақдирда чоралар кўрилиши билдирилган.