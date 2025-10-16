https://sputniknews.uz/20251016/shavkat-mirziyoev-sanoat-zona-tafsilot-52734333.html
Шавкат Мирзиёев саноат зоналарини кўздан кечирди – тафсилотлар
Шавкат Мирзиёев саноат зоналарини кўздан кечирди – тафсилотлар
Шавкат Мирзиёев "Янги авлод" махсус саноат зонасига ташриф буюриб, алюмин қадоқ ишлаб чиқариш заводи, музлаткич ҳамда маҳсулот тақсимлаш маркази лойиҳаларини ишга туширишга бағишланган тадбирларда иштирок этди
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев “Янги авлод” махсус саноат зонасига ташриф буюриб, алюмин қадоқ ишлаб чиқариш заводи, музлаткич ҳамда маҳсулот тақсимлаш маркази лойиҳаларини ишга туширишга бағишланган тадбирларда иштирок этди. Бу ҳақда унинг матбуот хизмати хабар берди
Алюмин қадоқ заводи — “East Can Solutions” лойиҳаси
Маълумотларга кўра, президент лойиҳанинг истиқболи, маҳсулот кўргазмаси билан танишган. 21 гектар майдонда жойлашган лойиҳа қиймати 90 миллион доллар бўлиб:
илк босқичда йиллик 600 миллион дона, сўнгги босқичларда эса 2,2 миллиард дона маҳсулот ишлаб чиқариш режалаштирилган;
500 та янги иш ўрни яратилади;
60 миллион доллар импорт ўрнини қоплайди, 20 миллион долларлик экспорт имконияти очилади.
Логистика маркази — “Anglesey Food” ва “Корзинка” тармоғи
Шунингдек, Мирзиёев вентиль лойиҳалардан бири бўлган маҳсулотларни сақлаш ва тақсимлаш маркази фаолияти билан танишди. Лойиҳа доирасида:
49 минг квадрат метр омбор майдони билан 10 гектар ер ажратилган;
145 та юклаш-тушириш дарвозаси мавжуд;
4 хил ҳароратли сақлаш зонаси ташкил этилади;
1 000 дан ортиқ янги иш ўрни яратилади.
Умумий стратегия ва истиқболлар
“Саккиз йилда 130 миллиард доллар хорижий инвестиция кириб келди … Бугун эса янги халқаро аэропорт қурилишини ҳам бошладик. Бу – мамлакатимизга бўлган катта ишонч белгиси”, – дейди Мирзиёев.
Қайд этилишича, ташриф чоғида Мирзиёевга саноат зонасида жами 1,2 миллиард доллар қийматдаги 58 та лойиҳа ҳақида маълумот берилган. Бу лойиҳалар орқали 7 600 иш ўрни яратилиши кутилмоқда.