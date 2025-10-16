Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251016/russia-migratsiya-siyosat-52737656.html
Россияда 2026–2030 йилларга мўлжалланган янги миграция сиёсати тасдиқланди
Россияда 2026–2030 йилларга мўлжалланган янги миграция сиёсати тасдиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Президенти Владимир Путин 2026–2030 йилларга мўлжалланган Давлат миграция сиёсати концепциясини тасдиқлади
2025-10-16T11:52+0500
2025-10-16T11:52+0500
дунёда
россия
владимир путин
миграция
мигрантлар
янги фармон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51893057_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3b0962e03d80eff6e66f4493d996654f.jpg
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 2026–2030 йилларга мўлжалланган Давлат миграция сиёсати концепциясини тасдиқлади.Асосий йўналишлар қуйидагилар:Ҳужжат 2030 йилга қадар миграцияни тартибга солувчи асосий стратегик йўналиш бўлиб хизмат қилади ва ҳар йили президентга унинг ижроси юзасидан ҳисобот тақдим этилади.
https://sputniknews.uz/20250919/russia-patent-tizim-52074995.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51893057_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_45de4641ebcb91c5d7bcd388b0e34b6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия президенти владимир путин 2026–2030 йилларга мўлжалланган давлат миграция сиёсати концепциясини тасдиқлади rossiya prezidenti vladimir putin 2026–2030-yillarga mo‘ljallangan davlat migratsiya siyosati konsepsiyasini tasdiqladi россияда ишлаш россияда ишлаш мумкинми россияда қандай ишлар бор россияда кимлар ишлаши мумкин россияда кимлар ишлаши мумкин эмас россиядаги ўзбеклар россияда ойлик қанча rossiyada ishlash rossiyada ishlash mumkinmi rossiyada qanday ishlar bor rossiyada kimlar ishlashi mumkin rossiyada kimlar ishlashi mumkin emas rossiyadagi o‘zbeklar rossiyada oylik qancha
россия президенти владимир путин 2026–2030 йилларга мўлжалланган давлат миграция сиёсати концепциясини тасдиқлади rossiya prezidenti vladimir putin 2026–2030-yillarga mo‘ljallangan davlat migratsiya siyosati konsepsiyasini tasdiqladi россияда ишлаш россияда ишлаш мумкинми россияда қандай ишлар бор россияда кимлар ишлаши мумкин россияда кимлар ишлаши мумкин эмас россиядаги ўзбеклар россияда ойлик қанча rossiyada ishlash rossiyada ishlash mumkinmi rossiyada qanday ishlar bor rossiyada kimlar ishlashi mumkin rossiyada kimlar ishlashi mumkin emas rossiyadagi o‘zbeklar rossiyada oylik qancha

Россияда 2026–2030 йилларга мўлжалланган янги миграция сиёсати тасдиқланди

11:52 16.10.2025
© Sputnik / Павел ЛисицынРабочие мигранты
Рабочие мигранты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2025
© Sputnik / Павел Лисицын
Oбуна бўлиш
Фармон концепцияси нафақат сифатли кадрларни жалб этиш, балки хавфсизлик масалаларини ҳам ўз ичига олган.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 2026–2030 йилларга мўлжалланган Давлат миграция сиёсати концепциясини тасдиқлади.
Янги ҳужжат Россияга келаётган хорижий фуқаролар оқимини тартибга солиш, миллий хавфсизликни мустаҳкамлаш ва меҳнат бозоридаги эҳтиёжларни мувозанатлаштиришни мақсад қилган.
Асосий йўналишлар қуйидагилар:
Ишчи кучи оқимини бошқариш: Россия иқтисодиёти эҳтиёжларига мос малакали ишчиларни жалб қилиш механизмлари кучайтирилади;
Фуқаролик олишни соддалаштириш: айрим тоифалар учун фуқароликка қабул қилиш соддалаштирилади (жумладан, ҳарбий хизматда бўлганлар, Россияга хизмат кўрсатган шахслар ва уларнинг оила аъзолари);
Биометрик назорат кучайтирилади: Россияга кираётган хорижликлардан бармоқ излари, сурат ва тиббий маълумотлар олинади;
Россия маданияти ва қадриятларига ҳурмат: доимий яшашга келувчилардан рус тилини, тарихини ва қонунларни билиш талаб қилинади;
Ноқонуний миграцияга қарши кураш: ноқонуний меҳнат фаолияти, ҳужжатсиз яшаш ва бошқа қонунбузарликлар учун жазолар кучайтирилади;
Ахборот сиёсати: миграция жараёнлари ҳақида жамоатчиликка доимий ахборот бериш йўлга қўйилади.
Ҳужжат 2030 йилга қадар миграцияни тартибга солувчи асосий стратегик йўналиш бўлиб хизмат қилади ва ҳар йили президентга унинг ижроси юзасидан ҳисобот тақдим этилади.
Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2025
Россияда меҳнат мигрантлари учун патент тизими бекор қилиниши мумкин
19 Сентябр, 10:52
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0