Мирзиёев Бирлашган кураш дунёси раҳбарини "Дўстлик" ордени билан тақдирлади
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган кураш дунёси (UWW) раҳбари Ненад Лаловични “Дўстлик” ордени билан тақдирлади. Қайд этилишича, Лалович оммавий спорт ва яккакурашни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун бу орденга лойиқ кўрилган.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган кураш дунёси (UWW) раҳбари Ненад Лаловични “Дўстлик” ордени билан тақдирлади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, Лалович оммавий спорт ва яккакурашни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун бу орденга лойиқ кўрилган.Учрашувда Ўзбекистонда яккакураш спорт турларини ривожлантириш, оммавий спортни қўллаб-қувватлаш ва инфратузилмани такомиллаштириш масалалари муҳокама қилинди.Ненад Лалович Янги Ўзбекистонда спорт соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар, замонавий инфратузилмани яратиш ва ёшларни спорт ҳаракатига жалб этиш борасидаги ишларга юқори баҳо берди.Президент болалар ва ёшлар ўртасида яккакураш спорт турларини оммалаштириш, иқтидорли спортчиларни тайёрлашнинг замонавий тизимини жорий этиш ва спорт инфратузилмасини янада яхшилаш муҳимлигини таъкидлади.
Мирзиёев Бирлашган кураш дунёси раҳбарини "Дўстлик" ордени билан тақдирлади
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik
. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган кураш дунёси (UWW) раҳбари Ненад Лаловични “Дўстлик” ордени билан тақдирлади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Қайд этилишича, Лалович оммавий спорт ва яккакурашни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун бу орденга лойиқ кўрилган.
Учрашувда Ўзбекистонда яккакураш спорт турларини ривожлантириш, оммавий спортни қўллаб-қувватлаш ва инфратузилмани такомиллаштириш масалалари муҳокама қилинди.
Ненад Лалович Янги Ўзбекистонда спорт соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар, замонавий инфратузилмани яратиш ва ёшларни спорт ҳаракатига жалб этиш борасидаги ишларга юқори баҳо берди.
Томонлар мамлакатда халқаро мусобақалар ва чемпионатлар ўтказиш, Минтақавий кураш академиясини ташкил этиш ҳамда спорт тиббиёти, диетологияси ва психологияси соҳаларида ҳамкорликни йўлга қўйишга келишдилар.
Президент болалар ва ёшлар ўртасида яккакураш спорт турларини оммалаштириш, иқтидорли спортчиларни тайёрлашнинг замонавий тизимини жорий этиш ва спорт инфратузилмасини янада яхшилаш муҳимлигини таъкидлади.