TÜGİAD Фарғонада минтақавий офисини очиши мумкин
Фарғона вилояти ҳокими Хайрулло Бозоров TÜGİAD вакили билан учрашди. Минтақада офис очиш ва тадбиркорлик соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. TÜGİAD – Туркия ёш ишбилармонлари уюшмаси Фарғона вилоятида минтақавий офисини очиши мумкин. Бу ҳақда вилоят ҳокими Хайрулло Бозоровнинг TÜGİADнинг Туркий давлатлар бўйича координатори Жемал Эрсой билан учрашувида маълум бўлдиМулоқотда Фарғона вилоятида TÜGİADнинг минтақавий офисини очиш, маҳаллий тадбиркорлар билан ўзаро манфаатли алоқаларни йўлга қўйиш, онлайн форматда учрашувлар, тажриба алмашинувларини ташкил этиш масалалари муҳокама қилинди.Ҳамкорликни ривожлантириш бўйича амалий чора-тадбирлар келишиб олинди.TÜGİAD – Туркия ёш ишбилармонлари уюшмаси миллий нодавлат ташкилот бўлиб, Туркиянинг турли ҳудудларидаги ёш ва фаол тадбиркорларни бирлаштиради.Уюшма асосий мақсади ёшларнинг иқтисодий ва ижтимоий фаоллигини ошириш, инновацион ғоялар ва тадбиркорликни ривожлантириш, шунингдек, халқаро ҳамкорлик алоқаларини кенгайтиришдан иборат.
