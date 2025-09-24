https://sputniknews.uz/20250924/fergana-leningrad-hamkorlik-52200390.html
Нуриддин Мамажонов раҳбарлигидаги Фарғона вилояти делегацияси Россияда бир қатор учрашувлар ўтказди. Саноат, савдо ва инвестиция соҳаларида қўшма лойиҳалар, экспорт ва локализация масалалари муҳокама этилди
Фарғона ва Ленинград вилоятлари қўшма лойиҳаларни амалга оширади
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Фарғона вилояти ҳокимининг ўринбосари Нуриддин Мамажонов бошчилигидаги вилоят делегацияси Россия Федерациясида қатор самарали учрашувлар ўтказмоқда. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
Хусусан, Ленинград вилояти иқтисодий ривожланиш ва инвестиция фаолияти қўмитаси раиси ўринбосари Лина Никифорова ва Ўзбекистоннинг Санкт-Петербургдаги Бош консулхонаси вакили Умиджон Болтабоев иштирокида ўтказилган мулоқот давомида Фарғона вилоятида инвесторлар учун яратилган қулай шароитлар ва вилоятнинг инвестицион муҳити ҳақида маълумот берилди.
Учрашувда саноат, савдо ва инвестиция соҳаларида ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилиниб, асосий йўналишлар сифатида маҳсулот экспортини кенгайтириш, ишлаб чиқаришни локализация қилиш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари бўйича келишувга эришилди.