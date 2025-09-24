Ўзбекистон
2025-09-24T12:14+0500
2025-09-24T12:14+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52200040_0:134:1259:842_1920x0_80_0_0_b64fc670092f3a68f689a8743839959b.jpg
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Фарғона вилояти ҳокимининг ўринбосари Нуриддин Мамажонов бошчилигидаги вилоят делегацияси Россия Федерациясида қатор самарали учрашувлар ўтказмоқда. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Хусусан, Ленинград вилояти иқтисодий ривожланиш ва инвестиция фаолияти қўмитаси раиси ўринбосари Лина Никифорова ва Ўзбекистоннинг Санкт-Петербургдаги Бош консулхонаси вакили Умиджон Болтабоев иштирокида ўтказилган мулоқот давомида Фарғона вилоятида инвесторлар учун яратилган қулай шароитлар ва вилоятнинг инвестицион муҳити ҳақида маълумот берилди. Учрашувда саноат, савдо ва инвестиция соҳаларида ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилиниб, асосий йўналишлар сифатида маҳсулот экспортини кенгайтириш, ишлаб чиқаришни локализация қилиш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари бўйича келишувга эришилди.
https://sputniknews.uz/20250923/penza-fergana-kelishuv-52185709.html
фарғона вилояти
Янгиликлар
uz_UZ
Фарғона ва Ленинград вилоятлари қўшма лойиҳаларни амалга оширади

12:14 24.09.2025
Фарғона вилояти делегацияси Россияда самарали учрашувлар ўтказиб, саноат, савдо ва инвестиция соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари бўйича келишувга эришди.
