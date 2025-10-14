https://sputniknews.uz/20251014/tramp-erdogan-ukraina-mojaro-52686230.html
Трамп Эрдоған Украина можаросини ҳал қилишда ёрдам бериши мумкин деб ҳисоблайди
Sputnik Ўзбекистон
"Эрдоған ёрдам бериши мумкин, уни Россия ҳурмат қилади, Украина ҳақида мен ҳеч нарса дея олмайман, бироқ Путин уни ҳурмат қилади, ва у (Туркия президенти) менинг дўстим”, - деди Трамп журналистларнинг тегишли саволига жавоб бераётиб.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған Украина можаросини ҳал этишда ёрдам бериши мумкин. Америка етакчиси Дональд Трамп шундай фикр билдирди.Оқ уй раҳбари жума куни Владимир Зеленскийни қабул қилишини тасдиқлаган.Аввалроқ Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилишга тайёрлигини маълум қилганди.
