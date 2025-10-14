Ўзбекистон
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Трамп Эрдоған Украина можаросини ҳал қилишда ёрдам бериши мумкин деб ҳисоблайди
Трамп Эрдоған Украина можаросини ҳал қилишда ёрдам бериши мумкин деб ҳисоблайди
"Эрдоған ёрдам бериши мумкин, уни Россия ҳурмат қилади, Украина ҳақида мен ҳеч нарса дея олмайман, бироқ Путин уни ҳурмат қилади, ва у (Туркия президенти) менинг дўстим”, - деди Трамп журналистларнинг тегишли саволига жавоб бераётиб.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0a/47027909_0:0:2912:1639_1920x0_80_0_0_7a2668dee48c4fbba6f71c7d6e0cfbb4.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған Украина можаросини ҳал этишда ёрдам бериши мумкин. Америка етакчиси Дональд Трамп шундай фикр билдирди.Оқ уй раҳбари жума куни Владимир Зеленскийни қабул қилишини тасдиқлаган.Аввалроқ Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилишга тайёрлигини маълум қилганди.
Трамп Эрдоған Украина можаросини ҳал қилишда ёрдам бериши мумкин деб ҳисоблайди

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
АҚШ раҳбарининг сўзларига кўра, Россия Эрдоғанни ҳурмат қилади.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған Украина можаросини ҳал этишда ёрдам бериши мумкин. Америка етакчиси Дональд Трамп шундай фикр билдирди.
“Эрдоған ёрдам бериши мумкин, уни Россия ҳурмат қилади, Украина ҳақида мен ҳеч нарса дея олмайман, бироқ Путин уни ҳурмат қилади, ва у (Туркия президенти) менинг дўстим”, - деди Трамп журналистларнинг тегишли саволига жавоб бераётиб.
Оқ уй раҳбари жума куни Владимир Зеленскийни қабул қилишини тасдиқлаган.
Аввалроқ Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилишга тайёрлигини маълум қилганди.
Дмитрий Песков
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Истанбул музокаралари жараёни Киев айби билан тўхтаб қолган – Песков
10 Октябр, 17:21
