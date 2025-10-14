https://sputniknews.uz/20251014/putin-mirziyoev-muhokama-52695722.html
Мирзиёев ва Путин иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашни муҳокама қилди
Мирзиёев ва Путин иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Мирзиёев ва Россия Президенти Владимир Путин телефон орқали мулоқот қилди. Суҳбатда стратегик ҳамкорлик ва инвестициявий муносабатлар муҳокама этилди.
2025-10-14T17:07+0500
2025-10-14T17:07+0500
2025-10-14T17:07+0500
ўзбекистон - россия
россия
владимир путин
шавкат мирзиёев
президент
телефон суҳбати
инвестиция
ўзбекистон
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9400dc3d3be4b9378a0a8be08b1f1c28.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Суҳбат чоғида икки давлат раҳбарлари долзарб ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилдилар.Президентлар савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликнинг асосий кўрсаткичлари ўсиш суръатини сақлаб қолиш, шунингдек, икки мамлакат ҳудудлари даражасидаги кооперация лойиҳаларини қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратишди.Гуманитар ҳамкорлик, энг аввало, маданият, санъат ва таълим соҳаларида, шу жумладан, муҳандис кадрларни тайёрлаш борасида кенгайиб бораётгани мамнуният билан қайд этилди.
https://sputniknews.uz/20251010/mirziyoev-rossiya-ittifoqchi-52592426.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_83d1fcb34fb32271f6de44d7cd1a8464.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мирзиёев, путин, ўзбекистон, россия, телефон мулоқоти, стратегик ҳамкорлик, иттифоқчилик, инвестиция, савдо, гуманитар соҳалар, таълим, маданият, муҳандис кадрлар, шавкат мирзиеев, владимир путин, узбекистон
мирзиёев, путин, ўзбекистон, россия, телефон мулоқоти, стратегик ҳамкорлик, иттифоқчилик, инвестиция, савдо, гуманитар соҳалар, таълим, маданият, муҳандис кадрлар, шавкат мирзиеев, владимир путин, узбекистон
Мирзиёев ва Путин иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашни муҳокама қилди
Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин телефон орқали суҳбатлашди. Суҳбатда икки томонлама ҳамкорликнинг асосий йўналишлари муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik
. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди
.
Суҳбат чоғида икки давлат раҳбарлари долзарб ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилдилар.
Ўзбекистон билан Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини олий даражадаги келишувларни амалга ошириш нуқтаи назаридан янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
Президентлар савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликнинг асосий кўрсаткичлари ўсиш суръатини сақлаб қолиш, шунингдек, икки мамлакат ҳудудлари даражасидаги кооперация лойиҳаларини қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратишди.
Гуманитар ҳамкорлик, энг аввало, маданият, санъат ва таълим соҳаларида, шу жумладан, муҳандис кадрларни тайёрлаш борасида кенгайиб бораётгани мамнуният билан қайд этилди.