Мирзиёев: Россия биз учун муҳим шерик ва иттифоқчи бўлиб келган ва шундай бўлиб қолади
Мирзиёев Россия президентига МО билан кенг кўламли стратегик шерикликни ривожлантириш тарафдори бўлиб келаётгани учун миннатдорлик билдириб, унинг табиий шериклар бўлган мамлакатларимиз ҳамкорлигига янги суръат беришга қаратилган ташаббусларини қўллаб-қувватлади.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Россия биз учун муҳим, устувор стратегик шерик ва иттифоқчи бўлиб келган, ҳозир ҳам шундай ва келгусида ҳам шундай бўлиб қолади, дея маълум қилди Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Душанбедаги "Марказий Осиё - Россия" форматидаги иккинчи саммитда сўзлаган нутқида.
Мирзиёев Россия президенти Владимир Путинга Марказий Осиё билан кенг кўламли стратегик шерикликни ривожлантиришнинг қатъий тарафдори бўлиб келаётгани учун самимий ташаккур изҳор этди.
Қайд этилишича, Россия раҳбарининг минтақа билан иттифоқчилик муносабатлари ва кўпқиррали ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалаларидаги доимий қўллаб-қувватлаши ва шахсий эътиборини Ўзбекистон доимо ҳис этиб келган ва қадрлайди.
“Россия биз учун муҳим, устувор стратегик шерик ва иттифоқчи бўлиб келган, ҳозир ҳам шундай ва келгусида ҳам шундай бўлиб қолишини таъкидлайман. Умумий тарих, кўпасрлик алоқалар, халқларимизнинг маданий ва дунёқараш жиҳатдан яқинлиги, мамлакатларимиз ўртасидаги дўстона ва ишончли муносабатлар бундай ҳамкорликнинг мустаҳкам ва ўзгармас асоси ҳисобланади”, - деди Ўзбекистон етакчиси.
Мирзиёевнинг сўзларига кўра, шу билан бирга, геосиёсий зиддиятлар ва жаҳон иқтисодиётида инқироз ҳолатлари кучайиб бораётгани, янги хавф ва таҳдидлар минтақада барқарорликни таъминлаш йўлида формат доирасида янада яқин мувофиқлаштириш ва ҳамкорликни талаб этмоқда.
“Биз минтақамизнинг Россия билан иқтисодий шериклигини тубдан кенгайтиришдан манфаатдормиз. Буни биргаликдаги фаолиятимизнинг асосий йўналиши, деб ҳисоблаймиз”, - деди Ўзбекистон раҳбари.
Бозорларда ноқулай конъюнктура сақланиб қолаётган ва ташқи таъсирлар кучайиб бораётган шароитда ўзаро савдо кўрсаткичларида ижобий ўсиш суръатларини таъминлашга эришилмоқда.
Маълум қилинишича, ўтган йил якунлари бўйича ва жорий йилда Ўзбекистоннинг Россия ва минтақа мамлакатлари билан ўзаро товар айланмаси 15 фоизга ўсди.
Сўзининг якунида Мирзиёев минтақанинг барча мамлакатлари хавфсизлиги, барқарор тараққиёти ва равнақини таъминлаш йўлида Россия билан кўп қиррали ҳамкорликни янада кенгайтиришга интилиши қатъий эканини яна бир бор таъкидлади.
Душанбеда "Марказий Осиё - Россия" форматидаги иккинчи саммит бўлиб ўтди. Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон раислигида ўтган тадбирда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев, Россия президенти Владимир Путин, Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров ва Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов қатнашди.