Исроил-Фаластин можароси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2023
Исроил-Фаластин можароси
Исроил-Фаластин можароси октябр бошида ХАМАС зарбасидан сўнг қайтадан авж олди. Исроил "Ғазо" секторини бомбардимон қилди ва тўлиқ блокадага олди.
Ғазо бўйича саммит Фаластин муаммосини ҳал этиш учун муҳим эди – Аббос
Sputnik Ўзбекистон
Мисрнинг Шарм аш-Шайх шаҳрида бўлиб ўтган Ғазо сектори бўйича саммит Фаластин муаммоси учун жуда муҳим эди, унда асосий масалалар кўриб чиқилди. Бу ҳақда Фаластин президенти Маҳмуд Аббос РИА Новостига маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, саммитда асосий масалалар, жумладан, ўт очишни тўхтатиш, озиқ-овқат ва Исроил қўшинларининг олиб чиқиб кетилиши муҳокама қилинган.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Мисрнинг Шарм аш-Шайх шаҳрида бўлиб ўтган Ғазо сектори бўйича саммит Фаластин муаммоси учун жуда муҳим эди, унда асосий масалалар кўриб чиқилди. Бу ҳақда Фаластин президенти Маҳмуд Аббос РИА Новостига маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, саммитда асосий масалалар, жумладан, ўт очишни тўхтатиш, озиқ-овқат ва Исроил қўшинларининг олиб чиқиб кетилиши муҳокама қилинган.Аббоснинг таъкидлашича, тинчлик саммити Ғазо секторини қайта тиклаш билан мустаҳкамланиши шарт. Бу ҳам халқаро, ҳам араб давлатларининг саъй-ҳаракатларини талаб этади.АҚШ президенти Дональд Трамп, Миср президенти Абдулфаттоҳ ас-Сиси, Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған ва Қатар амири Тамим бин Ҳамад Ол Соний Шарм аш-Шайхдаги саммитда Ғазодаги можарони тинч ҳал этишга оид кенг қамровли ҳужжат имзолашди.
Ғазо бўйича саммит Фаластин муаммосини ҳал этиш учун муҳим эди – Аббос

Oбуна бўлиш
Фаластин президентининг таъкидлашича, тинчлик саммити Ғазо секторини қайта тиклаш билан мустаҳкамланиши шарт.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Мисрнинг Шарм аш-Шайх шаҳрида бўлиб ўтган Ғазо сектори бўйича саммит Фаластин муаммоси учун жуда муҳим эди, унда асосий масалалар кўриб чиқилди. Бу ҳақда Фаластин президенти Маҳмуд Аббос РИА Новостига маълум қилди.
“Кўпчилик иштирокида ўтган бу саммит Фаластин муаммоси учун жуда муҳим эди”, - деди Фаластин етакчиси.
Унинг сўзларига кўра, саммитда асосий масалалар, жумладан, ўт очишни тўхтатиш, озиқ-овқат ва Исроил қўшинларининг олиб чиқиб кетилиши муҳокама қилинган.
Аббоснинг таъкидлашича, тинчлик саммити Ғазо секторини қайта тиклаш билан мустаҳкамланиши шарт. Бу ҳам халқаро, ҳам араб давлатларининг саъй-ҳаракатларини талаб этади.
АҚШ президенти Дональд Трамп, Миср президенти Абдулфаттоҳ ас-Сиси, Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған ва Қатар амири Тамим бин Ҳамад Ол Соний Шарм аш-Шайхдаги саммитда Ғазодаги можарони тинч ҳал этишга оид кенг қамровли ҳужжат имзолашди.
0