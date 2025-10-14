https://sputniknews.uz/20251014/eoii-bojxona-kodeksi-52687468.html
ЕОИИ Божхона кодексига ўзгартириш киритилади
ЕОИИ Божхона кодексига ўзгартириш киритилади
Sputnik Ўзбекистон
Тайёргарликнинг сўнгги босқичида бўлган ЕОИИ Божхона кодексига киритилган ўзгартиришлар тўплами бизнес ҳамжамиятининг таклифларини акс эттиради ва ЕОИИ логистика салоҳиятини ошириш учун нормаларни ўз ичига олади. Улар орасида – контейнерларни декларациялашни бекор қилиш, электрон ҳужжатларни қўллашни кенгайтириш, каботаж ва контрайлер ташишни тартибга солиш.
2025-10-14T15:32+0500
2025-10-14T15:32+0500
2025-10-14T15:32+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
божхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48726374_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ac47a3c9ac433d08dc058258422f3437.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) Божхона кодексига киритилган тузатиш ва ўзгартиришлар тўплами тайёргарликнинг сўнгги босқичида. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) божхона ҳамкорлиги бўйича ҳайъат аъзоси (вазир) Руслан Давидов Евроосиё логистика куни тадбирида маълум қилди, дея хабар берди ЕИК матбуот хизмати.Давидовнинг сўзларига кўра, тайёргарликнинг сўнгги босқичида бўлган ЕОИИ Божхона кодексига киритилган ўзгартиришлар тўплами бизнес ҳамжамиятининг таклифларини акс эттиради ва ЕОИИ логистика салоҳиятини ошириш учун нормаларни ўз ичига олади.Улар орасида – контейнерларни декларациялашни бекор қилиш, электрон ҳужжатларни қўллашни кенгайтириш, каботаж ва контрайлер ташишни тартибга солиш.“Ўтиш пунктларида рақамли технологиялардан фойдаланиш божхона чегараси орқали ўтаётган товарлар ва транспорт воситалари тўғрисидаги маълумотларни тезда қайта ишлашга ва назорат тартиб-таомиллари вақтини қисқартириш орқали бундай ҳаракатланиш ҳажмини сезиларли даражада оширишга имкон беради”, - деди у.
https://sputniknews.uz/20251013/uzbekistan-eaeu-hamkorlik-kelishuv-52671913.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48726374_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_ed6de4683e2d06124c33e090dc7815b0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии божхона кодекс ўзгартириш
еоии божхона кодекс ўзгартириш
ЕОИИ Божхона кодексига ўзгартириш киритилади
Тайёргарликнинг сўнгги босқичида бўлган ЕОИИ Божхона кодексига киритилган ўзгартиришлар тўплами бизнес ҳамжамиятининг таклифларини акс эттиради.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik
. Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) Божхона кодексига киритилган тузатиш ва ўзгартиришлар тўплами тайёргарликнинг сўнгги босқичида. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) божхона ҳамкорлиги бўйича ҳайъат аъзоси (вазир) Руслан Давидов Евроосиё логистика куни тадбирида маълум қилди, дея хабар берди
ЕИК матбуот хизмати.
“Навигация тамғаларини жорий этиш, божхона транзитининг ягона тизими тўғрисидаги битимни амалга ошириш ЕОИИ ҳудуди бўйлаб ташишни ривожлантиришга ёрдам берадиган муҳим қадамлардир”, - деди ЕИК вазири.
Давидовнинг сўзларига кўра, тайёргарликнинг сўнгги босқичида бўлган ЕОИИ Божхона кодексига киритилган ўзгартиришлар тўплами бизнес ҳамжамиятининг таклифларини акс эттиради ва ЕОИИ логистика салоҳиятини ошириш учун нормаларни ўз ичига олади.
Улар орасида – контейнерларни декларациялашни бекор қилиш, электрон ҳужжатларни қўллашни кенгайтириш, каботаж ва контрайлер ташишни тартибга солиш.
“Ўтиш пунктларида рақамли технологиялардан фойдаланиш божхона чегараси орқали ўтаётган товарлар ва транспорт воситалари тўғрисидаги маълумотларни тезда қайта ишлашга ва назорат тартиб-таомиллари вақтини қисқартириш орқали бундай ҳаракатланиш ҳажмини сезиларли даражада оширишга имкон беради”, - деди у.