Ўзбекистон ва ЕОИИ эксперт ҳамкорликни фаоллаштириш бўйича келишувга эришди

Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251013/uzbekistan-eaeu-hamkorlik-kelishuv-52671913.html
Ўзбекистон ва Евроосиё иқтисодий комиссияси рақобатни ривожлантириш ва рақамли платформаларни тартибга солиш бўйича эксперт ҳамкорликни фаоллаштиришга келишди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш бўйича ҳайъати аъзоси Максим Ермолович ҳамда Ўзбекистон Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси раиси Халилулло Турахўжаев ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди.Учрашув якунида томонлар ўзаро эксперт ҳамкорликни фаоллаштириш бўйича келишувга эришишди.
https://sputniknews.uz/20250930/ozbekiston-eoii-aripov-52369584.html
18:11 13.10.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ рақамли бозорларни бошқариш ва илғор амалиётлар алмашиш бўйича қўшма тадбирлар ўтказишга келишиб олдилар
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш бўйича ҳайъати аъзоси Максим Ермолович ҳамда Ўзбекистон Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси раиси Халилулло Турахўжаев ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди.
Учрашув давомида рақамли платформаларни тартибга солиш соҳасида қўшма маслаҳатлашувлар, форум ва семинарлар ўтказиш, тажриба ва илғор амалиётлар алмашиш истиқболлари муҳокама қилинди.
Учрашув якунида томонлар ўзаро эксперт ҳамкорликни фаоллаштириш бўйича келишувга эришишди.
0