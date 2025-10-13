https://sputniknews.uz/20251013/uzbekistan-eaeu-hamkorlik-kelishuv-52671913.html
Ўзбекистон ва ЕОИИ эксперт ҳамкорликни фаоллаштириш бўйича келишувга эришди
Ўзбекистон ва ЕОИИ эксперт ҳамкорликни фаоллаштириш бўйича келишувга эришди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Евроосиё иқтисодий комиссияси рақобатни ривожлантириш ва рақамли платформаларни тартибга солиш бўйича эксперт ҳамкорликни фаоллаштиришга келишди.
2025-10-13T18:11+0500
2025-10-13T18:11+0500
2025-10-13T18:11+0500
ўзбекистон ва еоии
еик
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
учрашув
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27448854_336:157:1296:697_1920x0_80_0_0_0bf97468fac2f43e4c03470e7528dcb4.png
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш бўйича ҳайъати аъзоси Максим Ермолович ҳамда Ўзбекистон Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси раиси Халилулло Турахўжаев ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди.Учрашув якунида томонлар ўзаро эксперт ҳамкорликни фаоллаштириш бўйича келишувга эришишди.
https://sputniknews.uz/20250930/ozbekiston-eoii-aripov-52369584.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27448854_327:0:1323:747_1920x0_80_0_0_c0c39298f6d3dec67f9de327dfbbb290.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, еоии, евроосиё иқтисодий комиссияси, максим ермолович, халилулло турахужаев, рақобат, рақамли иқтисодиёт, рақамли платформалар, ҳамкорлик, эксперт келишув, тажриба алмашиш, форум, семинар, евроосиё иқтисодий иттифоқи, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш
ўзбекистон, еоии, евроосиё иқтисодий комиссияси, максим ермолович, халилулло турахужаев, рақобат, рақамли иқтисодиёт, рақамли платформалар, ҳамкорлик, эксперт келишув, тажриба алмашиш, форум, семинар, евроосиё иқтисодий иттифоқи, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш
Ўзбекистон ва ЕОИИ эксперт ҳамкорликни фаоллаштириш бўйича келишувга эришди
Ўзбекистон ва ЕОИИ рақамли бозорларни бошқариш ва илғор амалиётлар алмашиш бўйича қўшма тадбирлар ўтказишга келишиб олдилар
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) Рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш бўйича ҳайъати аъзоси Максим Ермолович ҳамда Ўзбекистон Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси раиси Халилулло Турахўжаев ўртасида ишчи учрашув бўлиб ўтди
.
Учрашув давомида рақамли платформаларни тартибга солиш соҳасида қўшма маслаҳатлашувлар, форум ва семинарлар ўтказиш, тажриба ва илғор амалиётлар алмашиш истиқболлари муҳокама қилинди.
Учрашув якунида томонлар ўзаро эксперт ҳамкорликни фаоллаштириш бўйича келишувга эришишди.