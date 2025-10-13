Ўзбекистон
Қозоғистон жарроҳлари Ўзбекистонда 17 та мураккаб операция ўтказишди
Қозоғистон жарроҳлари Ўзбекистонда 17 та мураккаб операция ўтказишди
Қозоғистоннинг А.Н. Сизганов номидаги марказ етакчи жарроҳлари Тошкент ва Қаршида 17 та мураккаб операция ва маҳорат дарсларини ўтказдилар. Шу билан бирга В. Воҳидов маркази билан ҳамкорлик меморандуми имзоланди.
2025-10-13T11:14+0500
2025-10-13T11:14+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0d/52653732_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_bd273224aff7bbb777e896b9ca6d9ac3.jpg
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Қозоғистоннинг А.Н. Сизганов номидаги марказ етакчи жарроҳлари Тошкент ва Қаршида 17 та мураккаб операция ҳамда бир қатор маҳорат дарсларини ўтказишди. Бу ҳақда Қозоғистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, ушбу марказ ва В. Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Ҳужжатда қўшма илмий лойиҳаларни ривожлантириш, мутахассислар алмашинуви ва тиббиёт ходимларининг малакасини ошириш нияти белгиланган.Кардиология марказининг Қарши филиалида ҳам митрал клапанларни протезлаш ва чап бўлмача миксомасини олиб ташлаш каби операциялар муваффақиятли бажарилди.Қозоғистонлик мутахассислар маҳаллий жарроҳлик мактабининг ютуқлари ва замонавий даволаш технологияларини намоён этиб, ўзбекистонлик беморларга саломатликни тиклашга ёрдам бердилар.
ўзбекистон
қозоғистон
Қозоғистон жарроҳлари Ўзбекистонда 17 та мураккаб операция ўтказишди

11:14 13.10.2025
© Минздрав КазахстанаХирурги из Казахстана провели сложные операции в Узбекистане
Хирурги из Казахстана провели сложные операции в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2025
© Минздрав Казахстана
Oбуна бўлиш
Сизганов маркази жарроҳлари Тошкент ва Қаршида 17 та мураккаб операция ўтказдилар. Шунингдек, В. Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган тиббиёт маркази билан меморандум имзоланди
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Қозоғистоннинг А.Н. Сизганов номидаги марказ етакчи жарроҳлари Тошкент ва Қаршида 17 та мураккаб операция ҳамда бир қатор маҳорат дарсларини ўтказишди. Бу ҳақда Қозоғистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Шунингдек, ушбу марказ ва В. Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Ҳужжатда қўшма илмий лойиҳаларни ривожлантириш, мутахассислар алмашинуви ва тиббиёт ходимларининг малакасини ошириш нияти белгиланган.
Ташриф доирасида гепатобилиар, эндоскопик, кардиожарроҳлик ва эндоваскуляр йўналишларда маҳорат дарслари ўтказилиб, жигар ва ўт йўлларига лапароскопик операциялар, қизилўнгач ўсмалари ва бўлмачалар фибрилляциясида юқори технологик жарроҳлик амалиётлари амалга оширилди.
© Минздрав КазахстанаХирурги из Казахстана провели сложные операции в Узбекистане
Хирурги из Казахстана провели сложные операции в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2025
Хирурги из Казахстана провели сложные операции в Узбекистане
© Минздрав Казахстана
Кардиология марказининг Қарши филиалида ҳам митрал клапанларни протезлаш ва чап бўлмача миксомасини олиб ташлаш каби операциялар муваффақиятли бажарилди.
Қозоғистонлик мутахассислар маҳаллий жарроҳлик мактабининг ютуқлари ва замонавий даволаш технологияларини намоён этиб, ўзбекистонлик беморларга саломатликни тиклашга ёрдам бердилар.
0