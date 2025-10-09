Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251009/cis-tibbiyot-hamkorlik-kelishuv-52579544.html
МДҲ йиғилишида тиббий ҳамкорлик бўйича келишувга эришилди
МДҲ йиғилишида тиббий ҳамкорлик бўйича келишувга эришилди
Sputnik Ўзбекистон
Соғлиқни сақлаш вазири Душанбе шаҳрида бўлиб ўтган МДҲ соғлиқни сақлаш Кенгашининг 38-йиғилишида иштирок этди. Суҳбатларда бирламчи тиббий ёрдам ва лойиҳалар муҳокама қилинди.
2025-10-09T18:24+0500
2025-10-09T18:24+0500
ўзбекистон
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
тожикистон
ҳамкорлик
жамият
мдҳ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52578886_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_5dd991b17b615e54a45ebda573b7c89e.jpg
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Ўзбекистон соғлиқни сақлаш вазири Асилбек Худаяров бошчилигидаги делегация Тожикистоннинг Душанбе шаҳрида бўлиб ўтган Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига (МДҲ) аъзо давлатлар соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳамкорлик Кенгашининг 38-йиғилишида иштирок этди.Худаяров йиғилишда Ўзбекистонда бирламчи тиббий-санитария ёрдамини такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган ислоҳотлар ва устувор вазифалар ҳақида маълумот берди.Тадбир доирасида ЖССТ Европа минтақавий бюроси директори Ханс Клюге билан учрашув бўлиб ўтди. Суҳбатда Ўзбекистонда бирламчи тиббий ёрдам тизимини ривожлантириш ҳамда оналик ва болаликни муҳофаза қилишга қаратилган янги лойиҳалар муҳокама қилинди.Асилбек Худаяров Тожикистон соғлиқни сақлаш вазири Жамолиддин Абдуллозода билан ҳам учрашди. Томонлар санитария-эпидемиологик назорат, юрак-қон томир касалликлари, қандли диабет профилактикаси ва мутахассислар малакасини ошириш бўйича ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.Россия Соғлиқни сақлаш вазири ўринбосари Олег Салагай билан учрашувда илмий ва тиббиёт марказлари ўртасида ҳамкорликни ривожлантиришга эътибор қаратилди.Қозоғистон соғлиқни сақлаш вазири Акмарал Альназарова билан суҳбатда 13–17 октябрь кунлари Ўзбекистоннинг тўрт ҳудудида Қозоғистон тиббиёт кунлари ва “Ўзбекистон–Қозоғистон” тиббиёт форумини ўтказиш масаласи муҳокама қилинди. Томонлар кадрлар тайёрлаш ва тажриба алмашишни кенгайтиришга келишиб олди.Ўзбекистон делегацияси Душанбе шаҳридаги бир қатор клиникалар ва тиббиёт олий таълим муассасалари фаолияти билан ҳам танишди.Форум якунида МДҲ Ижроия қўмитаси соғлиқни сақлаш соҳасидаги Кенгашнинг навбатдаги йиғилишини Ўзбекистонда ўтказишни таклиф этди.
https://sputniknews.uz/20250409/tdt-sogliqni-saqlash-vazirlari-qoshma-deklaratsiya-48789968.html
ўзбекистон
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52578886_55:0:1192:853_1920x0_80_0_0_8f4f03dd930fbaf9fc5b16d97a234fec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
асилбек худаяров, мдҳ, соғлиқни сақлаш, душанбе, жсст, орол, тиббий ҳамкорлик, бирламчи тиббий ёрдам, оналик ва болалик, қозоғистон, россия, тожикистон, козогистон, росия, узбекистон, ўзбекистон, соғлиқни сақлаш вазирлиги, согликни саклаш вазирлиги
асилбек худаяров, мдҳ, соғлиқни сақлаш, душанбе, жсст, орол, тиббий ҳамкорлик, бирламчи тиббий ёрдам, оналик ва болалик, қозоғистон, россия, тожикистон, козогистон, росия, узбекистон, ўзбекистон, соғлиқни сақлаш вазирлиги, согликни саклаш вазирлиги

МДҲ йиғилишида тиббий ҳамкорлик бўйича келишувга эришилди

18:24 09.10.2025
© Министерство здравоохраненияСостоялось заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ
Состоялось заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.10.2025
© Министерство здравоохранения
Oбуна бўлиш
ССВ делегацияси МДҲ соғлиқни сақлаш Кенгаши йиғилишида қатнашди. Тиббий ҳамкорлик ва лойиҳалар муҳокама қилинди, ЖССТ, Россия, Қозоғистон ва Тожикистон вакиллари билан учрашувлар ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Ўзбекистон соғлиқни сақлаш вазири Асилбек Худаяров бошчилигидаги делегация Тожикистоннинг Душанбе шаҳрида бўлиб ўтган Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига (МДҲ) аъзо давлатлар соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳамкорлик Кенгашининг 38-йиғилишида иштирок этди.
Худаяров йиғилишда Ўзбекистонда бирламчи тиббий-санитария ёрдамини такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган ислоҳотлар ва устувор вазифалар ҳақида маълумот берди.
Тадбир доирасида ЖССТ Европа минтақавий бюроси директори Ханс Клюге билан учрашув бўлиб ўтди. Суҳбатда Ўзбекистонда бирламчи тиббий ёрдам тизимини ривожлантириш ҳамда оналик ва болаликни муҳофаза қилишга қаратилган янги лойиҳалар муҳокама қилинди.

Шунингдек, Ўзбекистон, Қозоғистон соғлиқни сақлаш вазирликлари ва ЖССТ ўртасида “Орол минтақасида соғлиқни сақлаш соҳаси” бўйича уч томонлама келишув имзолаш юзасидан келишувга эришилди.

Асилбек Худаяров Тожикистон соғлиқни сақлаш вазири Жамолиддин Абдуллозода билан ҳам учрашди. Томонлар санитария-эпидемиологик назорат, юрак-қон томир касалликлари, қандли диабет профилактикаси ва мутахассислар малакасини ошириш бўйича ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
Россия Соғлиқни сақлаш вазири ўринбосари Олег Салагай билан учрашувда илмий ва тиббиёт марказлари ўртасида ҳамкорликни ривожлантиришга эътибор қаратилди.
Қозоғистон соғлиқни сақлаш вазири Акмарал Альназарова билан суҳбатда 13–17 октябрь кунлари Ўзбекистоннинг тўрт ҳудудида Қозоғистон тиббиёт кунлари ва “Ўзбекистон–Қозоғистон” тиббиёт форумини ўтказиш масаласи муҳокама қилинди. Томонлар кадрлар тайёрлаш ва тажриба алмашишни кенгайтиришга келишиб олди.
Ўзбекистон делегацияси Душанбе шаҳридаги бир қатор клиникалар ва тиббиёт олий таълим муассасалари фаолияти билан ҳам танишди.
Форум якунида МДҲ Ижроия қўмитаси соғлиқни сақлаш соҳасидаги Кенгашнинг навбатдаги йиғилишини Ўзбекистонда ўтказишни таклиф этди.
Министры здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств подписали Совместную декларацию - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.04.2025
ТДТга аъзо мамлакатлар соғлиқни сақлаш вазирлари қўшма декларация имзолади
9 Апрел, 13:22
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0