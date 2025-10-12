Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИда электрон тижорат декларациясини такомиллаштириш режалаштирилмоқда
Таъкидланишича, бу илгари эълон қилинган маълумотларни, жумладан, хатолар ва ноаниқликларни аниқлашда тузатишга ёрдам беради. 12.10.2025
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Электрон тижорат доирасида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) чегараси орқали олиб ўтиладиган товарларнинг божхона декларациясини такомиллаштириш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиями (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.ЕИК штаб-квартирасида ЕОИИга экспресс-юклар ва халқаро почта жўнатмаларига нисбатан божхона операцияларини амалга ошириш тартибини такомиллаштириш бўйича ишчи гуруҳ йиғилиши бўлиб ўтди.Тадбирда давлат органлари, бизнес вакиллари, почта операторлари ва ЕОИИмамлакатларининг экспресс-ташувчилари иштирок этди.Электрон тижорат товарларини декларациялаш соҳасидаги ҳуқуқий базани янада шакллантириш учун бундай товарларга декларацияни тузатиш шакли ва тартиби кўриб чиқилди.Таъкидланишича, бу илгари эълон қилинган маълумотларни, жумладан, хатолар ва ноаниқликларни аниқлашда тузатишга ёрдам беради ва ҳаракатланиш тезлиги ва бундай товарларнинг катта ҳажмини ҳисобга олган ҳолда талабга эга бўлади.Шунингдек, электрон тижорат товарлари декларациясида транспорт воситалари бўйича алоҳида маълумотлар ва смартфон ва планшетларнинг IMEI кодлари тўғрисидаги маълумотларни кўрсатиш билан боғлиқ масалалар кўриб чиқилди.Бу қўшимча ҳужжатлар ва маълумотларни талаб қилиш ҳолатларини ҳамда товарларни чиқариш муддатларини минималлаштиради. Бундан ташқари, декларацияда тариф имтиёзлари тўғрисидаги маълумотларни кўрсатиш масаласи муҳокама қилинди, бу уларга нисбатан қўлланиладиган товарларни эълон қилишга имкон беради.Учрашув якунида экспертлар таклиф этилаётган ўзгаришларни келишиб олишди.
Oбуна бўлиш
Таъкидланишича, бу илгари эълон қилинган маълумотларни, жумладан, хатолар ва ноаниқликларни аниқлашда тузатишга ёрдам беради.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Электрон тижорат доирасида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) чегараси орқали олиб ўтиладиган товарларнинг божхона декларациясини такомиллаштириш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиями (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
ЕИК штаб-квартирасида ЕОИИга экспресс-юклар ва халқаро почта жўнатмаларига нисбатан божхона операцияларини амалга ошириш тартибини такомиллаштириш бўйича ишчи гуруҳ йиғилиши бўлиб ўтди.
Тадбирда давлат органлари, бизнес вакиллари, почта операторлари ва ЕОИИмамлакатларининг экспресс-ташувчилари иштирок этди.
Электрон тижорат товарларини декларациялаш соҳасидаги ҳуқуқий базани янада шакллантириш учун бундай товарларга декларацияни тузатиш шакли ва тартиби кўриб чиқилди.
Таъкидланишича, бу илгари эълон қилинган маълумотларни, жумладан, хатолар ва ноаниқликларни аниқлашда тузатишга ёрдам беради ва ҳаракатланиш тезлиги ва бундай товарларнинг катта ҳажмини ҳисобга олган ҳолда талабга эга бўлади.
Шунингдек, электрон тижорат товарлари декларациясида транспорт воситалари бўйича алоҳида маълумотлар ва смартфон ва планшетларнинг IMEI кодлари тўғрисидаги маълумотларни кўрсатиш билан боғлиқ масалалар кўриб чиқилди.
Бу қўшимча ҳужжатлар ва маълумотларни талаб қилиш ҳолатларини ҳамда товарларни чиқариш муддатларини минималлаштиради. Бундан ташқари, декларацияда тариф имтиёзлари тўғрисидаги маълумотларни кўрсатиш масаласи муҳокама қилинди, бу уларга нисбатан қўлланиладиган товарларни эълон қилишга имкон беради.
Учрашув якунида экспертлар таклиф этилаётган ўзгаришларни келишиб олишди.
