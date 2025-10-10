Путин: ЕОИИ эшиклари ҳамиша очиқ
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Oбуна бўлиш
Россия президенти бирлашманинг иш механизми барча иштирокчилар учун манфаатли ва фойдали эканини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ишининг мавжуд механизми бу халқаро бирлашманинг ҳамма иштирокчилари учун нафли ва фойдали. ЕОИИ эшиклари ҳамма учун очиқ. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.
“ЕОИИ эшиклари ҳамиша очиқ. Менинг фикримча, бу фойдали, иқтисодий фойда беради, катта бозорларни очади, кооперация учун яхшироқ шарт-шароитлар яратади”, - деди Путин Душанбедаги МДҲ саммитида.
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, ЕОИИда қўлланилаётган воситалар ҳар қандай ҳолатларда ҳам улардан фойдаланиш имконини беради.
КенгайтиришЙиғиштириш
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.