Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Путин: ЕОИИ эшиклари ҳамиша очиқ
Путин: ЕОИИ эшиклари ҳамиша очиқ
Россия президенти бирлашманинг иш механизми барча иштирокчилар учун манфаатли ва фойдали эканини таъкидлади. 10.10.2025
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ишининг мавжуд механизми бу халқаро бирлашманинг ҳамма иштирокчилари учун нафли ва фойдали. ЕОИИ эшиклари ҳамма учун очиқ. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.Россия раҳбарининг сўзларига кўра, ЕОИИда қўлланилаётган воситалар ҳар қандай ҳолатларда ҳам улардан фойдаланиш имконини беради.
Путин: ЕОИИ эшиклари ҳамиша очиқ

16:09 10.10.2025
Россия президенти бирлашманинг иш механизми барча иштирокчилар учун манфаатли ва фойдали эканини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ишининг мавжуд механизми бу халқаро бирлашманинг ҳамма иштирокчилари учун нафли ва фойдали. ЕОИИ эшиклари ҳамма учун очиқ. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.

“ЕОИИ эшиклари ҳамиша очиқ. Менинг фикримча, бу фойдали, иқтисодий фойда беради, катта бозорларни очади, кооперация учун яхшироқ шарт-шароитлар яратади”, - деди Путин Душанбедаги МДҲ саммитида.

Россия раҳбарининг сўзларига кўра, ЕОИИда қўлланилаётган воситалар ҳар қандай ҳолатларда ҳам улардан фойдаланиш имконини беради.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

Абдулла Арипов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.09.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ва ЕОИИ ҳамкорлиги: Арипов қандай ташаббусларни билдирди
30 Сентябр, 16:47
