Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251012/dmitriev-rossiya-aqsh-52646505.html
Дмитриев: Россия ва АҚШ мулоқоти Аляскадаги келишувлар асосида давом этмоқда
Дмитриев: Россия ва АҚШ мулоқоти Аляскадаги келишувлар асосида давом этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакилининг сўзларига кўра, президент Трамп маъмуриятида Стив... 12.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-12T14:09+0500
2025-10-12T14:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/11/51301994_0:119:2812:1701_1920x0_80_0_0_1ac8ba7078c47d8508652f2a5be3b14d.jpg
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия ва АҚШ мулоқоти Аляскадаги саммитда эришилган келишувлар асосида давом этмоқда. Бу ҳақда Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев маълум қилди.Дмитриевнинг таъкидлашича, Ғазо бўйича режани амалда ошиишда муваффақиятга эришган АҚШ президентининг махсус вакили Уиткофф музокаралар жараёнларида ўзининг асосий ролини сақлаб қолмоқда ва кучайтирмоқда.
https://sputniknews.uz/20251010/putin-rossiya-aqsh-52620289.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/11/51301994_0:0:2574:1930_1920x0_80_0_0_e47b2f6014d68574d7076ea4140f9a08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, россия, ақш
дунё янгиликлари, дунёда, россия, ақш

Дмитриев: Россия ва АҚШ мулоқоти Аляскадаги келишувлар асосида давом этмоқда

14:09 12.10.2025
© Sputnik / Сергей Булкин / POOL / Медиабанкка ўтишКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2025
© Sputnik / Сергей Булкин / POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакилининг сўзларига кўра, президент Трамп маъмуриятида Стив Уиткоффнинг таъсири сусайгани” тўғрисидаги миш-мишлар умуман асоссиз бўлиб чиққан.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия ва АҚШ мулоқоти Аляскадаги саммитда эришилган келишувлар асосида давом этмоқда. Бу ҳақда Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев маълум қилди.
“Тинчлик жараёнлари душманлари томонидан тўқиб чиқарилган ва тарқатилаётган “президент Трамп маъмуриятида Стив Уиткоффнинг таъсири сусайгани” тўғрисидаги миш-мишлар умуман асоссиз бўлиб чиқди. <...> Россиянинг Трамп жамоаси билан мулоқоти Аляскадаги саммитда эришилган келишувлар асосида давом этмоқда”, - дея ёзди у ўзининг Telegram-каналида.
Дмитриевнинг таъкидлашича, Ғазо бўйича режани амалда ошиишда муваффақиятга эришган АҚШ президентининг махсус вакили Уиткофф музокаралар жараёнларида ўзининг асосий ролини сақлаб қолмоқда ва кучайтирмоқда.
Саммит России и США на Аляске - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путин: Россия ва АҚШ “Аляскадаги келишувлар доирасида қолмоқда”
10 Октябр, 18:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0