Дмитриев: Россия ва АҚШ мулоқоти Аляскадаги келишувлар асосида давом этмоқда
Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакилининг сўзларига кўра, президент Трамп маъмуриятида Стив... 12.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-12T14:09+0500
2025-10-12T14:09+0500
2025-10-12T14:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
ақш
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия ва АҚШ мулоқоти Аляскадаги саммитда эришилган келишувлар асосида давом этмоқда. Бу ҳақда Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев маълум қилди.Дмитриевнинг таъкидлашича, Ғазо бўйича режани амалда ошиишда муваффақиятга эришган АҚШ президентининг махсус вакили Уиткофф музокаралар жараёнларида ўзининг асосий ролини сақлаб қолмоқда ва кучайтирмоқда.
Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакилининг сўзларига кўра, президент Трамп маъмуриятида Стив Уиткоффнинг таъсири сусайгани” тўғрисидаги миш-мишлар умуман асоссиз бўлиб чиққан.
“Тинчлик жараёнлари душманлари томонидан тўқиб чиқарилган ва тарқатилаётган “президент Трамп маъмуриятида Стив Уиткоффнинг таъсири сусайгани” тўғрисидаги миш-мишлар умуман асоссиз бўлиб чиқди. <...> Россиянинг Трамп жамоаси билан мулоқоти Аляскадаги саммитда эришилган келишувлар асосида давом этмоқда”, - дея ёзди у ўзининг Telegram
-каналида.
Дмитриевнинг таъкидлашича, Ғазо бўйича режани амалда ошиишда муваффақиятга эришган АҚШ президентининг махсус вакили Уиткофф музокаралар жараёнларида ўзининг асосий ролини сақлаб қолмоқда ва кучайтирмоқда.