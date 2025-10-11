https://sputniknews.uz/20251011/tramp-china-mojaro-bitcoin-quladi-52634999.html
Трамп Хитойга янги божлар эълон қилганидан сўнг Биткоин қулади
Трамп Хитойга янги божлар эълон қилганидан сўнг Биткоин қулади
Sputnik Ўзбекистон
Трампнинг Хитойга нисбатан 100 фоизлик янги бож эълонидан сўнг, криптовалюта бозорида 10 миллиард долларлик йўқотиш қайд этилди. Биткойн 12 фоизга арзонлади, трейдерлар 7 миллиард долларлик позицияларни ёпди.
2025-10-11T15:30+0500
2025-10-11T15:30+0500
2025-10-11T15:33+0500
ақш
биржа
биткоин
криптовалюта
дональд трамп
хитой
божхона божи
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/932/81/9328167_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_111cd57d26c51526d9c261a90f25f4d7.jpg
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Криптовалюта бозори бир сутка ичида тахминан ўн миллиард доллар йўқотди. Coinglass маълумотларига кўра, сўнгги 24 соат ичида апрелдан бери кузатилмаган миқёсдаги энг йирик савдо позицияларининг ёпилиши қайд этилган.Маълумотларга кўра, бозордаги беқарорлик аломатлари жума кунданоқ сезила бошлаган, аммо воқеалар Трампнинг Хитойга қарши қўшимча божлари ҳақидаги баёнотидан сўнг содир бўлган.Ушбу баёнотдан сўнг трейдерлар 7 миллиард доллардан ортиқ позицияларни ёпишга мажбур бўлди.Мутахассислар таъкидлашича, ҳозирда бозордаги асосий хавф — “контрагент таъсири” ва қарз воситаларидан ортиқча фойдаланиш оқибатлари билан боғлиқ.Ушбу вазиятдан сўнг Трамп ўз ижтимоий тармоғида Байденни айблади. “У уч йил давомида иқтисодни вайрон қилган эди. Энди биз бунинг оқибатларини кўрмоқдамиз” деб. Ундан ташқари АҚШ президенти яқинда Биткоин яратувчиси Сатоши Накамото билан “тарихидаги энг яхши битим” имзолашини эълон қилди.
https://sputniknews.uz/20250911/uzbekistan-stablecoin-muomala-51891851.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/932/81/9328167_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_46c54a512f4a14ab9e2f1b633a5858b2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
криптовалюта бозори, биткойн, дональд трамп, хитой, ақш, тарифлар, ликвидация, coinglass, bloomberg, риа новости, криптобозор, бозор пасайиши, иқтисодий таҳлил, акш, биткоин, криптовалюта, крипта, крипто
криптовалюта бозори, биткойн, дональд трамп, хитой, ақш, тарифлар, ликвидация, coinglass, bloomberg, риа новости, криптобозор, бозор пасайиши, иқтисодий таҳлил, акш, биткоин, криптовалюта, крипта, крипто
Трамп Хитойга янги божлар эълон қилганидан сўнг Биткоин қулади
15:30 11.10.2025 (янгиланди: 15:33 11.10.2025)
Дональд Трамп Хитойга нисбатан қўшимча 100% бож эълон қилганидан сўнг криптовалюта бозори рекорд даражадаги йўқотишларга дуч келди.
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik
. Криптовалюта бозори бир сутка ичида тахминан ўн миллиард доллар йўқотди. Coinglass маълумотларига кўра, сўнгги 24 соат ичида апрелдан бери кузатилмаган миқёсдаги энг йирик савдо позицияларининг ёпилиши қайд этилган
.
Маълумотларга кўра, бозордаги беқарорлик аломатлари жума кунданоқ сезила бошлаган, аммо воқеалар Трампнинг Хитойга қарши қўшимча божлари ҳақидаги баёнотидан сўнг содир бўлган.
Президент Дональд Трамп 1 ноябрдан ёки ундан олдин Хитойдан келадиган товарларга қўшимча 100 фоизлик бож тўлови жорий этилишини маълум қилди. У бу қарорни “Хитойнинг савдодаги тажовузкор сиёсати” билан изоҳлади.
Ушбу баёнотдан сўнг трейдерлар 7 миллиард доллардан ортиқ позицияларни ёпишга мажбур бўлди.
Натижада, биткойн 12 фоизга арзонлаб, апрелдан бери кузатилмаган даражадаги пасайишни қайд этди. Ҳафта бошида 125 минг долларга яқин савдолар бўлган энг йирик криптовалюта жума куни кечга бориб 113 минг доллар атрофида баҳоланди.
Мутахассислар таъкидлашича, ҳозирда бозордаги асосий хавф — “контрагент таъсири” ва қарз воситаларидан ортиқча фойдаланиш оқибатлари билан боғлиқ.
Ушбу вазиятдан сўнг Трамп ўз ижтимоий тармоғида Байденни айблади. “У уч йил давомида иқтисодни вайрон қилган эди. Энди биз бунинг оқибатларини кўрмоқдамиз” деб. Ундан ташқари АҚШ президенти яқинда Биткоин яратувчиси Сатоши Накамото билан “тарихидаги энг яхши битим” имзолашини эълон қилди.