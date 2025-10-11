Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги нефтни қайта ишлаш заводига зарба берди. РИА Новостига кўра, ҳужум натижасида британиялик ва украиналик офицерлар йўқ қилинган, 50 дан зиёд яраланган хорижий ҳарбий эвакуация қилинган.
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятининг Чугуев шаҳридаги нефтни қайта ишлаш заводида британиялик ва украиналик офицерларни йўқ қилди, деб хабар берди РИА Новостига Николаев ёширин ҳаракат координатори Сергей Лебедев. Агентлик суҳбатдошининг аниқлик киритишича, корхонага тунда ҳужум қилинган. Чоршанба кунидан бошлаб Украина Куролли кучлари яширинча идишларни тўлдириб, ёриб ўтишга тайёргарлик кўрди. Шаҳар атрофидаги ангарларда техника тўпланиб қолган, кўплаб шахсий таркиб олиб келинган. Зарбалардан сўнг нефтни қайта ишлаш заводидан оғир яраланган 58 га яқин хорижий ҳарбий олиб чиқилди. Украина Қуролли кучларининг фуқаролик объектларига ҳужумларига жавобан Россия қўшинлари мунтазам равишда шахсий таркиб, техника ва ёлланма аскарлар жойлашган жойларга, шунингдек, Украина инфратузилмаси: энергетика, мудофаа саноати, ҳарбий бошқарув ва алоқа объектларига зарбалар бермоқда.
Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги нефть заводига берилган ракета зарбаси оқибатида 58 нафар хорижий аскарлар оғир жароҳат олган.
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятининг Чугуев шаҳридаги нефтни қайта ишлаш заводида британиялик ва украиналик офицерларни йўқ қилди, деб хабар берди РИА Новостига Николаев ёширин ҳаракат координатори Сергей Лебедев.

"Яраланганлар ва ҳалок бўлганлар орасида британиялик зобитлар ҳам бор, улар вертолётларда Харьковга олиб кетилган. Жабрланганлар ва ҳалок бўлганлар орасида Украина Қуролли кучлари штаб офицерлари ҳам бор," - деди у.

Агентлик суҳбатдошининг аниқлик киритишича, корхонага тунда ҳужум қилинган. Чоршанба кунидан бошлаб Украина Куролли кучлари яширинча идишларни тўлдириб, ёриб ўтишга тайёргарлик кўрди. Шаҳар атрофидаги ангарларда техника тўпланиб қолган, кўплаб шахсий таркиб олиб келинган.
"Бу кеча келтирилган захира бўйича, жумладан, дронлар ва артиллериячилар тўдаларини бошқариш бўйича хорижий мутахассислар бўйича бир нечта портлашлар содир бўлди," - деди Лебедев.
Зарбалардан сўнг нефтни қайта ишлаш заводидан оғир яраланган 58 га яқин хорижий ҳарбий олиб чиқилди.
Украина Қуролли кучларининг фуқаролик объектларига ҳужумларига жавобан Россия қўшинлари мунтазам равишда шахсий таркиб, техника ва ёлланма аскарлар жойлашган жойларга, шунингдек, Украина инфратузилмаси: энергетика, мудофаа саноати, ҳарбий бошқарув ва алоқа объектларига зарбалар бермоқда.
