Тошкентда қурилаётган $200 миллионлик беш юлдуз меҳмонхона лойиҳасига янги туртки берилди

Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Озарбайжоннинг “PASHA Real Estate” раҳбари билан Тошкентда “Ritz-Carlton” бренди остида қурилаётган 200 миллион долларлик меҳмонхона ва тураржой мажмуаси лойиҳасини муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев Озарбайжоннинг “PASHA Real Estate” компанияси раҳбари Элчин Гадимов билан учрашув ўтказди. Учрашув давомида Тошкент шаҳрида “Ritz-Carlton” бренди остида қурилаётган, умумий қиймати 200 миллион АҚШ доллари бўлган беш юлдузли меҳмонхона ва тураржой мажмуаси лойиҳасининг амалга оширилиш жараёни муҳокама қилинди.Лойиҳа доирасида Британиянинг Benoy компанияси билан ҳамкорликда объектларнинг бош режаси ишлаб чиқилган. Ҳозирда қурилиш ишлари жадал суръатларда давом этмоқда. Йил якунига қадар ерости иншоотларини қуриш босқичи якунланиб, биноларнинг устки конструкцияларини барпо этиш босқичи бошланиши режалаштирилган.Шунингдек, Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасидаги инвестициявий ҳамкорликни янада чуқурлаштириш ҳамда янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишга тайёр эканликларини билдирдилар.
