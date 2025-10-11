https://sputniknews.uz/20251011/india-afghanistan-elchixona-ochilish-52638840.html
Ҳиндистон Афғонистондаги элчихонасини қайта очмоқда
Ҳиндистон тўрт йилдан сўнг Кобулда элчихона очади. Афғонистонда ҳозирда Ўзбекистон, Хитой ва БАА элчихоналари фаолият юритмоқда.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0b/52638508_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_19c27ea98a1ff507080875bbdb7021fa.jpg
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Ҳиндистон ташқи ишлар вазири Субраманям Жайшанкар Афғонистон вазири Амир Хон Муттақий билан учрашувда мамлакат Кобулда элчихонасини қайта очишини маълум қилди. Бу ҳақда маълумот Ҳиндистон ТИВ расмий сайтида эълон қилинган.У Деҳли Афғонистон суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини тўлиқ қўллаб-қувватлашига ишонтирди. Унинг қўшимча қилишича, мамлакатлар ўртасидаги яқин ҳамкорлик Афғонистоннинг ривожланишига ҳам, минтақавий барқарорликка ҳам ҳисса қўшади.Май ойида Покистон Афғонистон билан муносабатлар даражасини ошириш ва Кобулга элчи тайинлашга қарор қилди. Бунгача Кобулга Хитой, БАА ва Ўзбекистон элчилари тайинланганди.
https://sputniknews.uz/20251003/afghanistan-maslahatlashuv-52447647.html
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0b/52638508_76:0:588:384_1920x0_80_0_0_4e12cb60439516a2206a75879f8dfd2a.jpg
ҳиндистон, афғонистон, кобул, толибон, субраманям жайшанкар, амир хон муттақий, элчихона, дипломатик муносабатлар, суверенитет, минтақавий барқарорлик, ўзбекистон элчихонаси, хитой, баа, покистон, хиндистон, авғонистон, авгонистон, узбекистон, қобул
Тўрт йиллик танаффусдан сўнг Деҳли Кобулдаги элчихонаси фаолиятини қайта тикламоқда.
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik
. Ҳиндистон ташқи ишлар вазири Субраманям Жайшанкар Афғонистон вазири Амир Хон Муттақий билан учрашувда мамлакат Кобулда элчихонасини қайта очишини маълум қилди. Бу ҳақда маълумот Ҳиндистон ТИВ расмий сайтида эълон қилинган
.
"Бугун Кобулдаги техник миссия мақоми Ҳиндистон элчихонаси даражасига кўтарилганини эълон қилишдан мамнунман," - деди Жайшанкар.
У Деҳли Афғонистон суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини тўлиқ қўллаб-қувватлашига ишонтирди. Унинг қўшимча қилишича, мамлакатлар ўртасидаги яқин ҳамкорлик Афғонистоннинг ривожланишига ҳам, минтақавий барқарорликка ҳам ҳисса қўшади.
Май ойида Покистон Афғонистон билан муносабатлар даражасини ошириш ва Кобулга элчи тайинлашга қарор қилди. Бунгача Кобулга Хитой, БАА ва Ўзбекистон элчилари тайинланганди.