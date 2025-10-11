https://sputniknews.uz/20251011/falastinlik-gaza-strip-qaytish-52629230.html
Ғазо секторида отишма тўхтатилди. Фаластинликлар вақтинчалик лагерлардан вайрон бўлган шаҳарларига қайтмоқда, деб хабар берди РИА Новости мухбири
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Ўт очиш тўхтатилганидан сўнг одамлар вақтинчалик чодир лагерларидан Ғазо секторининг урушдан вайрон бўлган шаҳарларига қайтмоқда, деб хабар берди РИА Новости.Агентлик мухбири таъкидлашича, Ўрта ер денгизи соҳили бўйлаб ўтган Рашид кўчаси одамлар билан тўлиб-тошган.10 октябр соат 14:00 (Тошкент вақти)да Фаластиннинг “Ҳамас” ҳаракати ва Исроил ўртасида ўт очишни тўхтатиш келишуви кучга кирди.Келишувнинг бир қисми сифатида Исроил армияси Фаластин шаҳарларидан чиқиб кетишни бошлади, шу билан бирга ярим-эсклавнинг айрим муҳим ҳудудларида мавжуд бўлди.
Минглаб фаластинликлар Ғазо секторига қайтмоқда
11:56 11.10.2025 (янгиланди: 12:19 11.10.2025)
Эксклюзив
Ҳамас ва Исроил ўртасидаги ўт очишни тўхтатиш келишуви кучга киргач, минглаб фаластинликлар вақтинчалик лагерлардан вайрон шаҳарларга қайтишни бошлади
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik
. Ўт очиш тўхтатилганидан сўнг одамлар вақтинчалик чодир лагерларидан Ғазо секторининг урушдан вайрон бўлган шаҳарларига қайтмоқда, деб хабар берди
РИА Новости.
Агентлик мухбири таъкидлашича, Ўрта ер денгизи соҳили бўйлаб ўтган Рашид кўчаси одамлар билан тўлиб-тошган.
"Рашид кўчаси бўйлаб, Ўрта ер денгизи соҳилидаги вақтинчалик турар жой лагерларидан Ғазо секторининг урушдан вайрон бўлган шаҳарларигача бўлган йўл минглаб фаластинликлар билан тўлиб-тошган, улар ўт очишни тўхтатиш тўғрисидаги келишув эълон қилинганидан сўнг тинч ҳаётни тиклаш умидида ўз уйларига шошилишган, деб хабар беради РИА Новости мухбири.
10 октябр соат 14:00 (Тошкент вақти)да Фаластиннинг “Ҳамас” ҳаракати ва Исроил ўртасида ўт очишни тўхтатиш келишуви кучга кирди.
Келишувнинг бир қисми сифатида Исроил армияси Фаластин шаҳарларидан чиқиб кетишни бошлади, шу билан бирга ярим-эсклавнинг айрим муҳим ҳудудларида мавжуд бўлди.