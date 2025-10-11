https://sputniknews.uz/20251011/european-union-chegara-tartibi-ozgarish-52627762.html
Европа Иттифоқи чегараларида кириш тартиби ўзгаради
Европа Иттифоқи чегараларида кириш тартиби ўзгаради
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил 12 октябрдан ЕИ ташқи чегараларида Ягона кириш-чиқиш тизими (EES) жорий этилади. Паспортга муҳр босиш амалиётни бекор бўлиб, маълумотлар электрон тарзда сақланади. Бу саёҳатчилар учун чегара назоратини енгиллаштиради
2025-10-11T10:58+0500
2025-10-11T10:58+0500
2025-10-11T12:07+0500
европа
янги тартиб
паспорт
сайёҳлар
назорат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/03/16120222_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2600a6bc932bb1744c9d179281204926.jpg
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Европа Иттифоқи (ЕИ) 2025 йил 12 октябрдан ташқи чегараларда янги рақамли назорат тизими — Ягона кириш-чиқиш тизими (EES)ни жорий этишни бошлайди. Бу ҳақда маълумот ЕИ расмий сайтида эълон қилинди.Янги тизим паспортларга муҳр босиш амалиётини бекор қилади. Эндиликда учинчи давлатлар, жумладан, Ўзбекистон фуқароларининг Европа Иттифоқига кириш ва чиқиш ҳолатлари электрон тарзда рўйхатдан ўтказилади.ЕИ мамлакатлари тизимни олти ой давомида босқичма-босқич жорий этади. Янги механизм ЕИ фуқароси бўлмаган шахсларнинг 180 кунлик даврдаги 90 кунлик қисқа муддатли сафарларини аниқ ҳисобга олиш имконини беради.
https://sputniknews.uz/20251002/deport-qilingan-fuqarolar-52396968.html
европа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/03/16120222_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a08abd56b28f6617511ba434558f31eb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
европа иттифоқи, еи, ees, кириш-чиқиш тизими, электрон чегара, рақамли тизим, европа чегараси, ўзбекистон фуқаролари, еврокомиссия, travel-europe.europa.eu, биометрик маълумотлар, саёҳат қоидалари, еи чегара назорати
европа иттифоқи, еи, ees, кириш-чиқиш тизими, электрон чегара, рақамли тизим, европа чегараси, ўзбекистон фуқаролари, еврокомиссия, travel-europe.europa.eu, биометрик маълумотлар, саёҳат қоидалари, еи чегара назорати
Европа Иттифоқи чегараларида кириш тартиби ўзгаради
10:58 11.10.2025 (янгиланди: 12:07 11.10.2025)
Европа Иттифоқи чегараларида тизим ўзгаради — паспортга муҳр босиш амалиёти ўрнига янги рақамли кириш-чиқиш тизими жорий этилади. У фуқаролар маълумотларини электрон тарзда қайд этади
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik
. Европа Иттифоқи (ЕИ) 2025 йил 12 октябрдан ташқи чегараларда янги рақамли назорат тизими — Ягона кириш-чиқиш тизими (EES)ни жорий этишни бошлайди. Бу ҳақда маълумот ЕИ расмий сайтида эълон қилинди
.
Янги тизим паспортларга муҳр босиш амалиётини бекор қилади. Эндиликда учинчи давлатлар, жумладан, Ўзбекистон фуқароларининг Европа Иттифоқига кириш ва чиқиш ҳолатлари электрон тарзда рўйхатдан ўтказилади.
ЕИга биринчи марта кириш ёки чиқиш пайтида чет эллик фуқароларнинг фотосуратлари ва бармоқ излари олинади. Бу чора чегарадаги назоратни кучайтириш ҳамда қоидабузарликларга қарши кураш самарадорлигини оширишни мақсад қилади.
ЕИ мамлакатлари тизимни олти ой давомида босқичма-босқич жорий этади. Янги механизм ЕИ фуқароси бўлмаган шахсларнинг 180 кунлик даврдаги 90 кунлик қисқа муддатли сафарларини аниқ ҳисобга олиш имконини беради.