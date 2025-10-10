https://sputniknews.uz/20251010/uzbekistan-russia-kreativ-sanoat-hamkorlik-52613966.html
Ўзбекистон ва Россия креатив саноатда ҳамкорликнинг янги босқичини бошлади
Ўзбекистон ва Россия креатив саноатда ҳамкорликнинг янги босқичини бошлади
Sputnik Ўзбекистон
Санкт-Петербургда Ўзбекистон ва Россия креатив иқтисодиёт соҳасида ҳамкорлик баённомасини имзолади. Ҳужжат креатив саноатни ривожлантириш ва тажриба алмашишни назарда тутади.
2025-10-10T16:43+0500
2025-10-10T16:43+0500
2025-10-10T16:43+0500
анжуман
халқаро конференция
санкт-петербург
маданият
стратегик ривожланиш агентлиги
битим
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0a/52613021_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9e606e50f8c7ae2ed4cfc128546f26ca.jpg
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Санкт-Петербургда БРИКС, МДҲ, ШҲТ ҳамда Яқин Шарқ ва Шимолий Африка мамлакатларидан 1500 нафардан ортиқ иштирокчини бирлаштирган Креатив иқтисодиёт бўйича халқаро анжуманда Ўзбекистон фаол иштирок этди.Анжуман жаҳон миқёсида креатив саноат ривожи ва халқаро ҳамкорликни муҳокама қилишга бағишланди.Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси раиси, Президент администрацияси Креатив иқтисодиёт ва туризм департаменти раҳбари Гаянэ Умерова ҳамда Россиянинг Стратегик ташаббуслар агентлиги бош директори Светлана Чупшева Жамғарма ва агентлик ўртасида Ҳамкорлик тўғрисидаги баённомани имзолади.Шунингдек, Санкт-Петербургдаги “Манеж” кўргазмалар залида “Креатив салоҳият: қадриятлар, технологиялар, брендлар” номли кўргазма очилди. Ўзбекистон экспозициянинг махсус меҳмони сифатида қатнашди.
https://sputniknews.uz/20251006/nazarbekov-saudiya-madaniyat-hamkorlik-52496086.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0a/52613021_72:0:1211:854_1920x0_80_0_0_c31cabcc2871ee898f883e67e7843be3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, россия, креатив иқтисодиёт, креатив саноат, гаяне умерова, светлана чупшева, маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси, стратегик ташаббуслар агентлиги, ҳамкорлик баённомаси, санкт-петербург, халқаро анжуман
ўзбекистон, россия, креатив иқтисодиёт, креатив саноат, гаяне умерова, светлана чупшева, маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси, стратегик ташаббуслар агентлиги, ҳамкорлик баённомаси, санкт-петербург, халқаро анжуман
Ўзбекистон ва Россия креатив саноатда ҳамкорликнинг янги босқичини бошлади
Халқаро креатив иқтисодиёт анжуманида Ўзбекистон фаол иштирок этди. Ўзбекистон ва Россия ҳамкорлик баённомасини имзолаб, креатив саноатни ривожлантиришда янги босқични бошладилар
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik
. Санкт-Петербургда БРИКС, МДҲ, ШҲТ ҳамда Яқин Шарқ ва Шимолий Африка мамлакатларидан 1500 нафардан ортиқ иштирокчини бирлаштирган Креатив иқтисодиёт бўйича халқаро анжуманда Ўзбекистон фаол иштирок этди
.
Анжуман жаҳон миқёсида креатив саноат ривожи ва халқаро ҳамкорликни муҳокама қилишга бағишланди.
Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси раиси, Президент администрацияси Креатив иқтисодиёт ва туризм департаменти раҳбари Гаянэ Умерова ҳамда Россиянинг Стратегик ташаббуслар агентлиги бош директори Светлана Чупшева Жамғарма ва агентлик ўртасида Ҳамкорлик тўғрисидаги баённомани имзолади.
“Келишув доирасида "Креатив саноатни ривожлантириш минтақавий стандарти"ни Ўзбекистон шароитига мослаштириш ва жорий этиш кўзда тутилган. Бу икки мамлакат ўртасида тажриба алмашиш, қўшма тадқиқотлар ўтказиш ҳамда креатив иқтисодиёт стратегияларини ишлаб чиқиш бўйича янги имкониятлар яратади,” — дейилган хабарда.
Шунингдек, Санкт-Петербургдаги “Манеж” кўргазмалар залида “Креатив салоҳият: қадриятлар, технологиялар, брендлар” номли кўргазма очилди. Ўзбекистон экспозициянинг махсус меҳмони сифатида қатнашди.