Озодбек Назарбеков Саудия маданият вазири билан ҳамкорлик тўғрисида ҳужжат имзолади
“Ўзбекистон маданияти кунлари” доирасида Озодбек Назарбеков ва Саудия маданият вазири Бадир бин Абдулла Ал Сауд учрашди. Учрашувда маданий ҳамкорлик ҳақида ҳужжат имзоланди, таълим ва қўлёзмалар бўйича ҳамкорлик муҳокама этилди
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Саудия Арабистонидаги Ўзбекистон маданияти кунлари доирасида Ар-Риёд шаҳрида Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков ҳамда Саудия Арабистони подшоҳлиги маданият вазири Бадир бин Абдулла бин Муҳаммад бин Фарҳан Ал Сауд ўртасида ҳамкорлик учрашуви бўлиб ўтди. Шунингдек, таълим соҳасида ҳамкорлик қилиш ҳамда Саудия Арабистонида сақланаётган Марказий Осиё тарихига оид бетакрор ва нодир қўлёзмаларни ўзбек тилига таржима қилиш ишларида ҳамкорлик масалалари муҳокама этилди.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik
. Саудия Арабистонидаги Ўзбекистон маданияти кунлари доирасида Ар-Риёд шаҳрида Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков ҳамда Саудия Арабистони подшоҳлиги маданият вазири Бадир бин Абдулла бин Муҳаммад бин Фарҳан Ал Сауд ўртасида ҳамкорлик учрашуви бўлиб ўтди
.
Учрашув давомида, икки мамлакат ўртасида маданият ва санъат соҳасида ҳамкорлик юзасидан ҳужжат имзоланди.
Шунингдек, таълим соҳасида ҳамкорлик қилиш ҳамда Саудия Арабистонида сақланаётган Марказий Осиё тарихига оид бетакрор ва нодир қўлёзмаларни ўзбек тилига таржима қилиш ишларида ҳамкорлик масалалари муҳокама этилди.