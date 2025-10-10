https://sputniknews.uz/20251010/uzbekistan-china-korxonalar-qollab-quvvatlanish-markaz-52592307.html
Ўзбекистон–Хитой қўшма корхоналарини қўллаб-қувватлаш маркази ташкил этилиши мумкин
Ўзбекистон–Хитой қўшма корхоналарини қўллаб-қувватлаш маркази ташкил этилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Илзат Касимов Хитой тадбиркорлари уюшмаси раҳбари Лю Ю билан учрашувда қўшма корхоналарни қўллаб-қувватлаш ва Ўзбекистон–Хитой инвестиция альянсини яратиш масалаларини муҳокама қилди.
2025-10-10T12:41+0500
2025-10-10T12:41+0500
2025-10-10T12:41+0500
ҳамкорлик
энергетика
инвестиция
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
иқтисод
хитой
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0a/52591819_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_0d18ddbd8aeab14cf6a2d45074d34b44.jpg
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Ўзбекистон–Хитой қўшма корхоналарини қўллаб-қувватлаш маркази ташкил этилиши мумкин. Бу ҳақда Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар бермоқда.Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Касимов Ўзбекистондаги Хитой тадбиркорлари уюшмаси раиси Лю Ю билан учрашувда шуни муҳокама қилди. Уюшма Ўзбекистонда муваффақиятли фаолият юритаётган қурилиш, муҳандислик, қишлоқ хўжалиги, энергетика ва телекоммуникация соҳаларидаги 100 тадан ортиқ хитой компанияларини бирлаштиради. Мазкур ташаббусларнинг амалга оширилиши саноат кооперациясини чуқурлаштириш, тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш ва замонавий технологияларни жорий қилиш учун янги имкониятлар яратади.
https://sputniknews.uz/20251009/uzbekistan-serbia-uchrashuv-loyiha-52573660.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0a/52591819_285:0:2560:1706_1920x0_80_0_0_8a04cdf8dd9af09863299bf495a1d45b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
илзат касимов, лю ю, хитой тадбиркорлари уюшмаси, ўзбекистон–хитой, инвестиция, қўшма корхона, саноат кооперацияси, инвестиция альянси, road-show, инвестиция маркази, саноат зоналари, хитой - узбекистон, хитой компанияси
илзат касимов, лю ю, хитой тадбиркорлари уюшмаси, ўзбекистон–хитой, инвестиция, қўшма корхона, саноат кооперацияси, инвестиция альянси, road-show, инвестиция маркази, саноат зоналари, хитой - узбекистон, хитой компанияси
Ўзбекистон–Хитой қўшма корхоналарини қўллаб-қувватлаш маркази ташкил этилиши мумкин
Илзат Касимов Хитой тадбиркорлари уюшмаси раиси билан қўшма корхоналарни қўллаб-қувватлаш маркази ва инвестиция альянсини ташкил этиш каби ташаббусларни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik
. Ўзбекистон–Хитой қўшма корхоналарини қўллаб-қувватлаш маркази ташкил этилиши мумкин. Бу ҳақда Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар бермоқда.
Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Касимов Ўзбекистондаги Хитой тадбиркорлари уюшмаси раиси Лю Ю билан учрашувда шуни муҳокама қилди.
Уюшма Ўзбекистонда муваффақиятли фаолият юритаётган қурилиш, муҳандислик, қишлоқ хўжалиги, энергетика ва телекоммуникация соҳаларидаги 100 тадан ортиқ хитой компанияларини бирлаштиради.
Музокаралар давомида Ўзбекистон–Хитой қўшма корхоналарини қўллаб-қувватлаш бўйича Комплекс марказ ташкил этиш, Ўзбекистон саноат зоналарига инвестицияларни жалб қилиш марказини тузиш, Хитойда инвестиция йўл хариталари (road-show)ни ташкил этиш ҳамда Ўзбекистон–Хитой инвестиция альянсини шакллантириш ташаббуслари муҳокама қилинди.
Мазкур ташаббусларнинг амалга оширилиши саноат кооперациясини чуқурлаштириш, тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш ва замонавий технологияларни жорий қилиш учун янги имкониятлар яратади.