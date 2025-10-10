https://sputniknews.uz/20251010/uzbekistan-belarus-talim-it-energetika-52590940.html
Ўзбекистон касбий таълим, АТ ва энергетикада Беларусь тажрибасини ўрганади
Ўзбекистон касбий таълим, АТ ва энергетикада Беларусь тажрибасини ўрганади
Sputnik Ўзбекистон
Қўнғиротбой Шарипов Беларусь таълим вазири ўринбосари Александр Баханович билан таълим ва илмий ҳамкорликни чуқурлаштириш, IT ва энергетика йўналишларида тажриба алмашишни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Ўзбекистон олий таълим, фан ва инновациялар вазири Қўнғиротбой Шарипов Беларусь таълим вазирининг биринчи ўринбосари Александр Бахановични қабул қилди. Суҳбатда икки мамлакат ўртасидаги таълим соҳасидаги ҳамкорлик, хусусан, касбий таълим тизимини ривожлантириш, педагоглар малакасини ошириш ва илғор тажрибаларни татбиқ этиш масалалари муҳокама қилинди. Учрашув якунида томонлар таълим ва илмий тадқиқот соҳасидаги алоқаларни янада чуқурлаштириш ҳамда ўзаро тажриба алмашувни давом эттиришга келишиб олишди.
Ўзбекистон касбий таълим, АТ ва энергетикада Беларусь тажрибасини ўрганади
Олий таълим, фан ва инновациялар вазири Беларусь таълим вазири ўринбосарини қабул қилди. Суҳбатда касбий таълимни ривожлантириш ва педагоглар малакасини оширишда ҳамкорлик муҳокама этилди
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik
. Ўзбекистон олий таълим, фан ва инновациялар вазири Қўнғиротбой Шарипов Беларусь таълим вазирининг биринчи ўринбосари Александр Бахановични қабул қилди
.
Суҳбатда икки мамлакат ўртасидаги таълим соҳасидаги ҳамкорлик, хусусан, касбий таълим тизимини ривожлантириш, педагоглар малакасини ошириш ва илғор тажрибаларни татбиқ этиш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар АТ технологиялари, энергетика, қурилиш ва экология каби йўналишларда Беларусь тажрибасини ўрганиш, шунингдек, компетенция марказлари фаолиятини ривожлантириш бўйича ҳамкорликни кенгайтириш зарурлигини таъкидлашди.
Учрашув якунида томонлар таълим ва илмий тадқиқот соҳасидаги алоқаларни янада чуқурлаштириш ҳамда ўзаро тажриба алмашувни давом эттиришга келишиб олишди.