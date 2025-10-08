Ўзбекистон
Ўзбекистон–Беларусь таълим форумида 30 тага яқин ҳамкорлик битими имзоланди
Ўзбекистон–Беларусь таълим форумида 30 тага яқин ҳамкорлик битими имзоланди
Фарғонада Ўзбекистон ва Беларусь Иккинчи таълим форуми бўлиб ўтди. Форумда таълим соҳасидаги ҳамкорлик, илғор тажрибалар ва янги лойиҳалар муҳокама қилиниб, 30 дан ортиқ битим ва йўл хариталари имзоланди.
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Фарғона давлат университетида “Инновацион ҳамкорлик: олий ва профессионал таълим масалалари бўйича Ўзбекистон ва Беларусь форуми” мавзусида Иккинчи таълим форумининг ялпи йиғилиши бўлди. Тадбирда Ўзбекистон олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг биринчи ўринбосари Сардор Раджабов, Беларусь таълим вазири ўринбосари Александр Баханович ҳамда икки давлат олий ва касбий таълим муассасалари раҳбарлари иштирок этди.Форум доирасида ўтказилган икки томонлама учрашувларда амалий ҳамкорликни чуқурлаштириш ва таълим сифатини оширишга қаратилган қўшма ташаббуслар муҳокама қилинди. Шунингдек, делегация аъзолари Марғилон шаҳридаги Ҳунармандлар марказига ташриф буюриб, миллий атлас ва адрас тўқиш, гиламчилик, тикувчилик ҳамда заргарлик жараёнлари билан танишишди.
Sputnik Ўзбекистон
ўзбекистон беларусь таълим форуми, фарғона давлат университети, сардор раджабов, александр баханович, таълим ҳамкорлиги, англашув меморандуми, илғор тажриба, олий таълим, касбий таълим, марғилон, ҳунармандлар маркази, адрас, атлас, гиламчилик, йўл харитаси, беларус
Ўзбекистон ва Беларусь Иккинчи таълим форумининг пленар мажлиси бўлиб ўтди. Унда таълим сифатини ошириш ва ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Фарғона давлат университетида “Инновацион ҳамкорлик: олий ва профессионал таълим масалалари бўйича Ўзбекистон ва Беларусь форуми” мавзусида Иккинчи таълим форумининг ялпи йиғилиши бўлди.
Тадбирда Ўзбекистон олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг биринчи ўринбосари Сардор Раджабов, Беларусь таълим вазири ўринбосари Александр Баханович ҳамда икки давлат олий ва касбий таълим муассасалари раҳбарлари иштирок этди.
Форум доирасида ўтказилган икки томонлама учрашувларда амалий ҳамкорликни чуқурлаштириш ва таълим сифатини оширишга қаратилган қўшма ташаббуслар муҳокама қилинди.

Форум доирасида 30 тага яқин англашув меморандуми, ҳамкорлик битими ва йўл хариталари имзоланди.

Шунингдек, делегация аъзолари Марғилон шаҳридаги Ҳунармандлар марказига ташриф буюриб, миллий атлас ва адрас тўқиш, гиламчилик, тикувчилик ҳамда заргарлик жараёнлари билан танишишди.
