Иссиқхона хўжаликлари учун ижтимоий солиқ ставкаси 1 фоиз бўлади
Президент фармонига кўра, 2027 йилгача мева-сабзавот экспорти 4 миллиард долларга етказилади. Иссиқхона хўжаликларига солиқ имтиёзлари берилади ва етиштириш ҳажми оширилади.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Ўзбекистонда иссиқхона хўжаликлари узлуксиз ишлашини таъминлаш учун 2026 йил 1 январдан бошлаб 2028 йил якунига қадар ижтимоий солиқ ставкаси 1 фоиз этиб белгиланади. Президент иссиқхона хўжаликлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва экспорт ҳажмини кўпайтиришга доир фармонни имзолади.Шунингдек, 2025–2027 йилларда мева-сабзавот ва озиқ-овқат маҳсулотлари экспорти ҳажмини ошириш, иссиқхона хўжаликларини ривожлантириш ва қўшилган қиймат занжирини яратиш бўйича қуйидаги асосий кўрсаткичлар белгиланди:Эслатамиз, президент ҳузуридаги йиғилишда иссиқхона хўжаликларини қўллаб-қувватлаш чоралари белгиланган эди. Эндиликда ички бозор билан бирга экспортга ҳам маҳсулот етиштириш мажбуриятини олган, табиий газда ишлайдиган иссиқхоналарга қишки мавсумда газ кафолатли ҳажмда берилади. Кўмир ёки бошқа муқобил ёқилғига ўтган ҳамда экспорт мажбуриятини олган иссиқхоналарга ҳам табиий газга қайтиш имкони берилади.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik.
. Ўзбекистонда иссиқхона хўжаликлари узлуксиз ишлашини таъминлаш учун 2026 йил 1 январдан бошлаб 2028 йил якунига қадар ижтимоий солиқ ставкаси 1 фоиз этиб белгиланади. Президент иссиқхона хўжаликлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва экспорт ҳажмини кўпайтиришга доир фармонни имзолади.
Фармон билан 2025 йил 1 октябрь ҳолатига мавжуд солиқ қарзи юзасидан тўлов муддати фоизларни ҳисобламаган ҳолда 2028 йил якунига қадар узайтирилади.
Шунингдек, 2025–2027 йилларда мева-сабзавот ва озиқ-овқат маҳсулотлари экспорти ҳажмини ошириш, иссиқхона хўжаликларини ривожлантириш ва қўшилган қиймат занжирини яратиш бўйича қуйидаги асосий кўрсаткичлар белгиланди:
мева-сабзавот ва озиқ-овқат маҳсулотлари экспорти ҳажмини 2026 йилда – 3,5 миллиард доллар, 2027 йилда 4 миллиард долларга етказиш;
иссиқхона хўжаликларини табиий газ билан кафолатли таъминлаган ҳолда мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ҳажмини 2026 йилда – 620 минг тоннага, 2027 йилда 670 минг тоннага етказиш, ушбу маҳсулотларнинг экспорти ҳажмини 30 фоиздан 70 фоизга ошириш;
2026 йилда қўшимча аниқланган 20 минг гектар, 2027 йилда 15 минг гектар дала четига мевали кўчат ва сабзавотлар экишни ташкил этиш.
Эслатамиз, президент ҳузуридаги йиғилишда иссиқхона хўжаликларини қўллаб-қувватлаш чоралари белгиланган эди. Эндиликда ички бозор билан бирга экспортга ҳам маҳсулот етиштириш мажбуриятини олган, табиий газда ишлайдиган иссиқхоналарга қишки мавсумда газ кафолатли ҳажмда берилади. Кўмир ёки бошқа муқобил ёқилғига ўтган ҳамда экспорт мажбуриятини олган иссиқхоналарга ҳам табиий газга қайтиш имкони берилади.