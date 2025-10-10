https://sputniknews.uz/20251010/cis-tiv-hamkorlik-muhokama-52590287.html
МДҲ ташқи ишлар вазирлари Душанбеда кўп томонлама ҳамкорликни муҳокама қилди
МДҲ ташқи ишлар вазирлари Душанбеда кўп томонлама ҳамкорликни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ТИВ раҳбари Бахтиёр Саидов Душанбеда бўлиб ўтган МДҲ Ташқи ишлар вазирлари кенгаши йиғилишида иштирок этди ва кўп томонлама ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.
2025-10-10T09:27+0500
2025-10-10T09:27+0500
2025-10-10T10:02+0500
ўзбекистон
ташқи сиёсат
дипломатия
бахтиёр саидов
мдҳ
душанбе
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0a/52590124_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b60291a464ea1ed4dbfb832e4b95ba34.jpg
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Душанбе шаҳрида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) Ташқи ишлар вазирлари кенгаши йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Муҳокамалар якунида Кенгаш МДҲ Давлат раҳбарлари Кенгаши йиғилишида кўриб чиқиш учун тақдим этиладиган бир қатор ҳужжатлар лойиҳалари маъқулланди.
https://sputniknews.uz/20250926/new-york-saidov-davlatlar-tiv-uchrashuv-52256655.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0a/52590124_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3e3951e95bb63af49fdbeb3a3a0158de.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бахтиёр саидов, мдҳ, тив, душанбе, ҳамкорлик, ташқи ишлар вазирлари кенгаши, мдҳ йиғилиши, ўзбекистон ташқи сиёсат, мдҳ давлат раҳбарлари кенгаши, сиёсий ҳамкорлик, иқтисодий алоқалар, мдх
бахтиёр саидов, мдҳ, тив, душанбе, ҳамкорлик, ташқи ишлар вазирлари кенгаши, мдҳ йиғилиши, ўзбекистон ташқи сиёсат, мдҳ давлат раҳбарлари кенгаши, сиёсий ҳамкорлик, иқтисодий алоқалар, мдх
МДҲ ташқи ишлар вазирлари Душанбеда кўп томонлама ҳамкорликни муҳокама қилди
09:27 10.10.2025 (янгиланди: 10:02 10.10.2025)
Бахтиёр Саидов МДҲ Ташқи ишлар вазирлари кенгаши йиғилишида иштирок этди. Учрашувда МДҲ доирасидаги сиёсий, иқтисодий ва гуманитар ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik
. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Душанбе шаҳрида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) Ташқи ишлар вазирлари кенгаши йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда ТИВ матбуот хизмати хабар берди
.
"Бугун Душанбе шаҳрида бўлиб ўтган Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг йиғилишида иштирок этдик. Ҳамкасбларимиз билан биргаликда МДҲ доирасидаги кўп томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш, шунингдек, сиёсий, иқтисодий, гуманитар ва бошқа соҳалардаги алоқаларни мустаҳкамлаш билан боғлиқ кенг кўламли масалаларни кўриб чиқдик"— деб ёзди Саидов ўз Телеграм-каналида.
Муҳокамалар якунида Кенгаш МДҲ Давлат раҳбарлари Кенгаши йиғилишида кўриб чиқиш учун тақдим этиладиган бир қатор ҳужжатлар лойиҳалари маъқулланди.