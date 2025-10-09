Ўзбекистон
Тошкент вилоятида сиам эгизакларни ажратиш бўйича муваффақиятли операция ўтказилди
Тошкент вилоятида сиам эгизакларни ажратиш бўйича муваффақиятли операция ўтказилди
Тошкент вилоятида Она ва бола саломатлиги маркази шифокорлари муддатидан аввал туғилган сиам эгизакларни маҳаллий шароитда муваффақиятли ажратишга муваффақ бўлди.
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт марказининг Чирчиқ шаҳридаги Тошкент вилояти филиалида ноёб операция ўтказилди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Кесарча кесиш йўли билан муддатидан аввал дунёга келган сиам эгизаклари туғуруқдан 9 соат ўтиб, шошилинч равишда маҳаллий шароитда ўта мураккаб амалиёт орқали ажратиб олинди. Беш соат давом этган юқори технологик операция Неонатал хирургия маркази раҳбари профессор Бахтиёр Эргашев бошчилигидаги малакали мутахассислар томонидан бажарилди. Сиам эгизакларини ажратиб олиш операциясида иштирок этган бир гуруҳ мутахассислар “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш аълочиси” кўкрак нишони билан тақдирланди. Саломатлиги яхшиланган беморлар ва уларнинг онасига шифохонадан уйига жавоб берилди.Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик шифокорлар илк бор сиам эгизакларини 2023 йилда муваффақиятли ажратиб олишган эди. Ўшанда қирғизистонлик сиам эгизакларда ўта ноёб операция ўтказилганди.
Тошкент вилоятида сиам эгизакларни ажратиш бўйича муваффақиятли операция ўтказилди

Чирчиқ шаҳри тиббиёт марказида ноёб операция амалга оширилди. Муддатидан аввал туғилган сиам эгизаклар муваффақиятли ажратилди.
