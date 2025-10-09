https://sputniknews.uz/20251009/siam-egizaklar-ajratilish-52562991.html
Тошкент вилоятида сиам эгизакларни ажратиш бўйича муваффақиятли операция ўтказилди
Тошкент вилоятида сиам эгизакларни ажратиш бўйича муваффақиятли операция ўтказилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилоятида Она ва бола саломатлиги маркази шифокорлари муддатидан аввал туғилган сиам эгизакларни маҳаллий шароитда муваффақиятли ажратишга муваффақ бўлди.
2025-10-09T10:52+0500
2025-10-09T10:52+0500
2025-10-09T10:52+0500
ўзбекистон
жамият
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
саломатлик
шифокор
шифохона
эгизаклар
тақдирлаш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52562402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eaf0a87682a7b4276275475d1748cc15.jpg
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт марказининг Чирчиқ шаҳридаги Тошкент вилояти филиалида ноёб операция ўтказилди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Кесарча кесиш йўли билан муддатидан аввал дунёга келган сиам эгизаклари туғуруқдан 9 соат ўтиб, шошилинч равишда маҳаллий шароитда ўта мураккаб амалиёт орқали ажратиб олинди. Беш соат давом этган юқори технологик операция Неонатал хирургия маркази раҳбари профессор Бахтиёр Эргашев бошчилигидаги малакали мутахассислар томонидан бажарилди. Сиам эгизакларини ажратиб олиш операциясида иштирок этган бир гуруҳ мутахассислар “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш аълочиси” кўкрак нишони билан тақдирланди. Саломатлиги яхшиланган беморлар ва уларнинг онасига шифохонадан уйига жавоб берилди.Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик шифокорлар илк бор сиам эгизакларини 2023 йилда муваффақиятли ажратиб олишган эди. Ўшанда қирғизистонлик сиам эгизакларда ўта ноёб операция ўтказилганди.
https://sputniknews.uz/20250813/ozbekiston-noyob-yurak-jarrohligi-51210671.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52562402_125:0:1085:720_1920x0_80_0_0_44314a961dd7e31e7e35709734a8a437.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиам эгизаклар, ноёб операция, тошкент вилояти, она ва бола саломатлиги маркази, асилбек худаяров, бахтиёр эргашев, неонатал хирургия, ўзбекистон тиббиёти, шошилинч амалиёт, тиббиёт ютуқлари, ссв, соғлиқни сақлаш вазирлиги
сиам эгизаклар, ноёб операция, тошкент вилояти, она ва бола саломатлиги маркази, асилбек худаяров, бахтиёр эргашев, неонатал хирургия, ўзбекистон тиббиёти, шошилинч амалиёт, тиббиёт ютуқлари, ссв, соғлиқни сақлаш вазирлиги
Тошкент вилоятида сиам эгизакларни ажратиш бўйича муваффақиятли операция ўтказилди
Чирчиқ шаҳри тиббиёт марказида ноёб операция амалга оширилди. Муддатидан аввал туғилган сиам эгизаклар муваффақиятли ажратилди.
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik.
Она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт марказининг Чирчиқ шаҳридаги Тошкент вилояти филиалида ноёб операция ўтказилди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Кесарча кесиш йўли билан муддатидан аввал дунёга келган сиам эгизаклари туғуруқдан 9 соат ўтиб, шошилинч равишда маҳаллий шароитда ўта мураккаб амалиёт орқали ажратиб олинди.
Беш соат давом этган юқори технологик операция Неонатал хирургия маркази раҳбари профессор Бахтиёр Эргашев бошчилигидаги малакали мутахассислар томонидан бажарилди.
Соғлиқни сақлаш вазири Асилбек Худаяровнинг таъкидлашича, бундай мураккаб амалиётлар ҳатто ривожланган давлатларда ҳам узоқ тайёргарликдан сўнг бажарилади. Вилоят даражасида муддатидан аввал туғилган сиам эгизакларни муваффақиятли ажратиш — мамлакат тиббиёти янги босқичга кўтарилганининг ёрқин далилидир.
Сиам эгизакларини ажратиб олиш операциясида иштирок этган бир гуруҳ мутахассислар “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш аълочиси” кўкрак нишони билан тақдирланди.
Саломатлиги яхшиланган беморлар ва уларнинг онасига шифохонадан уйига жавоб берилди.
Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик шифокорлар илк бор сиам эгизакларини 2023 йилда муваффақиятли ажратиб олишган эди.
Ўшанда қирғизистонлик сиам эгизакларда ўта ноёб операция ўтказилганди.