Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Рақамли воситалар болалар учун товарларни ЕОИИга ноқонуний олиб киришдан ҳимоя қилади
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) божхона ҳамкорлик вазири Руслан Давидов Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) қўлланиладиган ва болалар учун товарларни ноқонуний олиб киришга қарши истиқболли чора сифатида қараладиган рақамли воситалар ҳақида гапирди.Унинг таъкидлашича, рақамли маркировка аллақачон ЕОИИ мамлакатларида кенг қўлланилмоқда. Давлатларда турли хил товар гуруҳларини маркировкалаш билан қамраб олиш даражаси ҳар хил бўлиши мумкин, аммо иш олиб борилмоқда ва маълум бир маҳсулот бирлигининг айланмасининг қонунийлигини кузатишга имкон беради.Маҳсулотларни ташишда "электрон ҳужжатлар" деб номланган яна бир восита рақамли экотизимни шакллантириш ва товарларни олиб кириш ва айланмасининг шаффофлигини яхшилаш бўйича кейинги ишларнинг мантиқий босқичидир.Унинг сўзларига кўра, жорий йил июлида ЕИК Ҳайъати ЕОИИ мамлакатларига божхона декларациясининг 31-устунини тўлдиришни текшириш учун қўшимча чоралар кўришни тавсия қилди — бу импорт қилинадиган кийим ва пойабзал тавсифининг тўлиқлиги ҳақида.“Биз тушунамизки, агар декларацияда артику, модель, ишлаб чиқарувчи ва бренд кўрсатилмаган бўлса, импортнинг қонунийлигини назорат қилиш анча қийин. Шу сабабли барча ЕОИИ давлат органларининг қалбакилаштириш ва қалбакилаштиришга қарши ҳаракатларни синхронлаштириш бўйича фаол биргаликдаги иши зарур”, - дея хулоса қилди ЕИК божхона ҳамкорлик вазири.
еоии, товар, болалар, рақамли технологиялар
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) божхона ҳамкорлик вазири Руслан Давидов Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) қўлланиладиган ва болалар учун товарларни ноқонуний олиб киришга қарши истиқболли чора сифатида қараладиган рақамли воситалар ҳақида гапирди.
Унинг таъкидлашича, рақамли маркировка аллақачон ЕОИИ мамлакатларида кенг қўлланилмоқда. Давлатларда турли хил товар гуруҳларини маркировкалаш билан қамраб олиш даражаси ҳар хил бўлиши мумкин, аммо иш олиб борилмоқда ва маълум бир маҳсулот бирлигининг айланмасининг қонунийлигини кузатишга имкон беради.
Маҳсулотларни ташишда "электрон ҳужжатлар" деб номланган яна бир восита рақамли экотизимни шакллантириш ва товарларни олиб кириш ва айланмасининг шаффофлигини яхшилаш бўйича кейинги ишларнинг мантиқий босқичидир.
“Ушбу воситаларни келажакда жорий этиш товарларнинг ҳаракати тўғрисида катта маълумотларни шакллантиришга имкон беради, улар нафақат божхона органлари, балки бошқа манфаатдор назорат тузилмалари томонидан ҳам таҳлил қилинади, бу шубҳали ва хавфли, жумладан, болалар маҳсулотларини етказиб беришни аниқлашга ёрдам беради”, - деди Давидов.
Унинг сўзларига кўра, жорий йил июлида ЕИК Ҳайъати ЕОИИ мамлакатларига божхона декларациясининг 31-устунини тўлдиришни текшириш учун қўшимча чоралар кўришни тавсия қилди — бу импорт қилинадиган кийим ва пойабзал тавсифининг тўлиқлиги ҳақида.
“Биз тушунамизки, агар декларацияда артику, модель, ишлаб чиқарувчи ва бренд кўрсатилмаган бўлса, импортнинг қонунийлигини назорат қилиш анча қийин. Шу сабабли барча ЕОИИ давлат органларининг қалбакилаштириш ва қалбакилаштиришга қарши ҳаракатларни синхронлаштириш бўйича фаол биргаликдаги иши зарур”, - дея хулоса қилди ЕИК божхона ҳамкорлик вазири.
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ давлатлари микроэлектроника саноатида ҳамкорликни кенгайтирмоқда
3 Октябр, 14:04
