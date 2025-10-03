https://sputniknews.uz/20251003/eoii-davlat-mikroelektronika-sanoat-hamkorlik-52425282.html
ЕОИИ давлатлари микроэлектроника саноатида ҳамкорликни кенгайтирмоқда
ЕОИИ давлатлари микроэлектроника саноатида ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Евросиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўтказган тадбир доирасида микроэлектроника ишлаб чиқариш соҳасида саноат кооперациясини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди
2025-10-03T14:04+0500
2025-10-03T14:04+0500
2025-10-03T14:04+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
ўзбекистон
еоии
ҳамкорлик
рақамли технологиялар
лойиҳа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/03/48208970_0:191:2960:1856_1920x0_80_0_0_64cc4518956b71ecd98818906f41e9e4.jpg
ТОШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Евросиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўтказган тадбир доирасида микроэлектроника ишлаб чиқариш соҳасида саноат кооперациясини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда ЕИК Саноат сиёсати департаменти директорининг ўринбосари Виталий Вовк, ЕОИИга аъзо давлатларнинг ваколатли давлат органлари ҳамда микроэлектроника маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи ва ишлаб чиқувчи 30 тага яқин йирик компания вакиллари иштирок этган.Таъкидланишича, суҳбат чоғида микроэлектроника саноатини ривожлантириш истиқболлари йўналишидаги ҳамкорликни молиявий қўллаб-қувватлаш механизмлари, хусусан, ЕИК томонидан яратилган кооперацион молиялаштириш дастурлари имкониятлари ўрганилган.Виталий Вовк ўз нутқида микроэлектроника соҳасидаги ҳамкорликни иттифоқ саноатининг барқарорлиги, инновацион фаоллиги ва технологик мустақиллигини таъминловчи асосий йўналишлардан бири сифатида баҳолади.Мутахассисларнинг фикрича, микроэлектроника — автомобилсозликдан тортиб мудофаа, тиббиёт, алоқа ва сунъий интеллектгача бўлган кўплаб стратегик соҳаларнинг асоси бўлиб хизмат қилади. Шу боис ЕОИИ доирасида бу йўналишда мустаҳкам саноат ҳамкорлиги йўлга қўйилиши муҳим технологик устунликни таъминлайди.
https://sputniknews.uz/20251002/eoii-moliya-52406908.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/03/48208970_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_23d3beb46369cd2b9b7b2b7da07577de.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
евросиё иқтисодий иттифоқи еоии тадбир микроэлектроника ишлаб чиқариш соҳа саноат кооперация муҳокама
евросиё иқтисодий иттифоқи еоии тадбир микроэлектроника ишлаб чиқариш соҳа саноат кооперация муҳокама
ЕОИИ давлатлари микроэлектроника саноатида ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Ҳамкорлик ушбу давлатлар учун автомобилсозликдан тортиб мудофаа, тиббиёт, алоқа ва сунъий интеллектгача бўлган кўплаб стратегик соҳалар устунлик қилиш имкониятини беради.
ТОШКЕНТ, 3 окт – Sputnik.
Евросиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўтказган тадбир доирасида микроэлектроника ишлаб чиқариш соҳасида саноат кооперациясини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди
.
Тадбирда ЕИК Саноат сиёсати департаменти директорининг ўринбосари Виталий Вовк, ЕОИИга аъзо давлатларнинг ваколатли давлат органлари ҳамда микроэлектроника маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи ва ишлаб чиқувчи 30 тага яқин йирик компания вакиллари иштирок этган.
Таъкидланишича, суҳбат чоғида микроэлектроника саноатини ривожлантириш истиқболлари йўналишидаги ҳамкорликни молиявий қўллаб-қувватлаш механизмлари, хусусан, ЕИК томонидан яратилган кооперацион молиялаштириш дастурлари имкониятлари ўрганилган.
Виталий Вовк ўз нутқида микроэлектроника соҳасидаги ҳамкорликни иттифоқ саноатининг барқарорлиги, инновацион фаоллиги ва технологик мустақиллигини таъминловчи асосий йўналишлардан бири сифатида баҳолади.
“Микроэлектроника ишлаб чиқариш соҳасидаги кооперация – бу асосий стратегик йўналиш. У нафақат саноат тармоқларини замонавий технологиялар билан таъминлайди, балки ЕОИИ давлатлари ва компанияларининг илмий-техник етакчилигини, маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини ва бизнес самарадорлигини оширади”, – деди Вовк.
Мутахассисларнинг фикрича, микроэлектроника — автомобилсозликдан тортиб мудофаа, тиббиёт, алоқа ва сунъий интеллектгача бўлган кўплаб стратегик соҳаларнинг асоси бўлиб хизмат қилади. Шу боис ЕОИИ доирасида бу йўналишда мустаҳкам саноат ҳамкорлиги йўлга қўйилиши муҳим технологик устунликни таъминлайди.