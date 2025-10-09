Ўзбекистон
Путин Алиевга AZAL самолёти ҳалокати тафсилотларини очиқлади
Путин Алиевга AZAL самолёти ҳалокати тафсилотларини очиқлади
Бокудан Чеченистон пойтахти Грознийга парвоз қилаётган “Озарбайжон ҳаво йўллари” самолёти Қозоғистоннинг Ақтау шаҳри яқинида ҳалокатга учради. Бортда 67 киши бўлган – 62 нафар йўловчи ва 5 нафар экипаж аъзолари. Улар Озарбайжон, Россия, Қозоғистон ва Қирғизистон фуқаролари бўлган. Ҳалокатда 38 киши ҳалок бўлди, 29 киши эса омон қолди.
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин озарбайжонлик ҳамкасби Илҳом Алиевга AZAL компанияси самолёти ҳалокати тафсилотларини маълум қилди. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди.Асосий маълумотлар:Россия ва Озарбайжон раҳбарларининг музокаралари Душанбе шаҳрида бўлиб ўтди.
Таъкидланишича, AZAL самолёти ҳалокати сабаблари, жумладан, осмонда Украина дрони бўлгани билан боғлиқ.
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин озарбайжонлик ҳамкасби Илҳом Алиевга AZAL компанияси самолёти ҳалокати тафсилотларини маълум қилди. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди.
Асосий маълумотлар:
Путин AZAL самолёти ҳалокатида ҳалок бўлганларнинг оила аъзоларига самимий ҳамдардлик билдирди.
Россия, келишувларга мувофиқ, ҳалокатга оид терговга ҳар томонлама ёрдам бермоқда.
AZAL самолёти ҳалокати сабаблари, жумладан, осмонда Украина дрони бўлгани билан боғлиқ.
Россия AZAL самолёти ҳалокати кунида чегарани кесиб ўтган учта Украина дронини “тутган”.
Россия ҳаво мудофааси тизими учирилган иккита ракета AZAL самолётига бевосита тегмаган, бир неча метр узоқликда портлаган.
Бортга, ҳойнаҳой, жанговар элементлар эмас, балки парчалар теккан.
AZAL самолёти экипажига Махачқаълага қўниш таклиф қилинган, бироқ улар асосий аэропортга боришга қарор қилишган.
Ҳалокат сабаблари воқеани синчковлик билан таҳлил қилгандан кейин аён бўлди.
Россия AZAL самолёти ҳалокати муносабати билан барча мансабдор шахслар хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо беради.
Москва компенсация қисми бўйича барча зарурий ишларни бажаради.
Бизнинг бурчимиз – AZAL самолёти ҳалокатининг ҳақиқий сабабларини эълон қилиш ва холис баҳо бериш.
Россия ва Озарбайжон раҳбарларининг музокаралари Душанбе шаҳрида бўлиб ўтди.
Эслатамиз, Бокудан Чеченистон пойтахти Грознийга парвоз қилаётган “Озарбайжон ҳаво йўллари” самолёти Қозоғистоннинг Ақтау шаҳри яқинида ҳалокатга учради. Бортда 67 киши бўлган – 62 нафар йўловчи ва 5 нафар экипаж аъзолари. Улар Озарбайжон, Россия, Қозоғистон ва Қирғизистон фуқаролари бўлган. Ҳалокатда 38 киши ҳалок бўлди, 29 киши эса омон қолди.
