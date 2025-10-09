Мирзиёев Тожикистонга жўнаб кетди

https://sputniknews.uz/20251009/mirziyoev-tojikiston-52573806.html
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Тожикистонга жўнаб кетди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Ташриф дастурига мувофиқ, Мирзиёев 9-10 октябрь кунлари Душанбе шаҳрида бўлиб ўтадиган "Марказий Осиё – Россия" форматидаги иккинчи саммит ҳамда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) Давлат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги йиғилишида иштирок этади.Тадбирлар кун тартибидан кўп томонлама ҳамкорликни кенгайтиришнинг долзарб масалалари ўрин олган.
