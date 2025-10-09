https://sputniknews.uz/20251009/gazprom-uzbekistan-gaz-eksport-52582799.html
Газпром: Ўзбекистонга экспорти 15 фоизга кўпайди
Россиянинг Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистонга газ етказиб бериши 2025 йилда 15 фоизга ошди. Миллернинг сўзларига кўра, иқтисодий ўсиш энергия талабини кескин оширмоқда.
иқтисод
россия
газ
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/10/43893052_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_809fec3004e52ed5444c533114a26f0b.jpg
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Россиянинг Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистонга газ етказиб бериш ҳажми 2025 йилнинг саккиз ойида 15 фоизга ошди. Бу ҳақда “Газпром” бошқарув раиси Алексей Миллер Санкт-Петербург халқаро газ форумида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Марказий Осиёда иқтисодиёт тез суръатларда ўсмоқда ва кейинги 5–6 йил ичида 60 фоизгача ўсиши прогноз қилинмоқда. Бу эса энергия, жумладан, табиий газга бўлган эҳтиёжнинг ортишига олиб келади.Унинг таъкидлашича, “Сибирь кучи –2” мегалойиҳаси доирасидаги ташаббуслар мазкур минтақаларга газ етказиб бериш ҳажмини янада оширишда муҳим омил бўлади.Шунингдек, у экспертлар фикрига кўра, Хитойда газ истеъмоли келгуси беш йил ичида 45 фоизга ортиб, йилига 618 миллиард куб метрга етиши кутилмоқда.
ўзбекистон
россия, ўзбекистон, қозоғистон, қирғизистон, газпром, алексей миллер, газ экспорти, марказий осиё, сибир қудрати–2, энергетика, газ бозори, хитой, сила сибири
Газпром: Ўзбекистонга экспорти 15 фоизга кўпайди
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik.
Россиянинг Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистонга газ етказиб бериш ҳажми 2025 йилнинг саккиз ойида 15 фоизга ошди. Бу ҳақда “Газпром” бошқарув раиси Алексей Миллер Санкт-Петербург халқаро газ форумида маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, Марказий Осиёда иқтисодиёт тез суръатларда ўсмоқда ва кейинги 5–6 йил ичида 60 фоизгача ўсиши прогноз қилинмоқда. Бу эса энергия, жумладан, табиий газга бўлган эҳтиёжнинг ортишига олиб келади.
“Биз 2025 йилнинг саккиз ойлик натижасини 2024 йилнинг шу даври билан таққосладик. Россиядан Марказий Осиёга — яъни Ўзбекистон, Қирғизистон ва Қозоғистонга — газ етказиб бериш ҳажми 15 фоизга кўпайди. Бу катта ҳажм”, — деди Миллер.
Унинг таъкидлашича, “Сибирь кучи –2” мегалойиҳаси доирасидаги ташаббуслар мазкур минтақаларга газ етказиб бериш ҳажмини янада оширишда муҳим омил бўлади.
Шунингдек, у экспертлар фикрига кўра, Хитойда газ истеъмоли келгуси беш йил ичида 45 фоизга ортиб, йилига 618 миллиард куб метрга етиши кутилмоқда.